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В Приморье объявлено штормовое предупреждение

30 Сентября 2012, 16:24 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. К Приморью продолжает смещаться циклон с районов Китая, и уже ночью он начал оказывать влияние на погодные условия в крае. Ожидаются дожди, наиболее интенсивные в южной половине края. Днем в субботу зона осадков распространится на большую часть Приморья.Температурный фон в крае будет в пределах от +14°С до +19°С. Объявленное ранее штормовое предупреждение остается в силе.

На юго-западе и западе Приморья дожди прекратятся в ночь на воскресенье. В восточной половине края осадки начнут ослабевать в воскресенье днем. В начале следующей недели погоду в Приморье будет определять поле повышенного давления. Осадков не ожидается. Температурный фон в ночные часы понизится до +5...+12°С, днем воздух будет прогреваться до+14...+21°С.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, вечером дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного.Температура воздуха +17...+19°C. В ночь на субботу ожидается усиление осадков.Утром и днем в субботу ожидается дождь, временами сильный. Фон ночных температур будет в пределах +12...+14°С, дневных +14...+16°С. В ночь на воскресенье в краевом центре ожидается прекращение осадков и усиление северного ветра.Температура воздуха в ночные часы понизится до +10..+12°С. Днем ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +15...+18°С.

В понедельник и вторник во Владивостоке осадков не ожидается. Фон дневных температур воздуха составит +16...+19°С, сообщает Примгидромет.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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