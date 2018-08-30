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На Дальнем Востоке клиенты Tele2 поддерживают проекты в сфере детства

30 Августа 2018, 12:35 | Приморье

Байкал и Дальний Восток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы благотворительного сервиса, с помощью которого клиенты компании могут направлять средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

По итогам первого полугодия 2018 года оператор отмечает, что клиенты компании стали активнее пользоваться благотворительным сервисом. Пользователи Tele2 из разных регионов страны перечислили в фонд 3,3 млн рублей – это вдвое больше, чем в первом полугодии 2017 года. Из них более 270 тысяч рублей пожертвовали на проекты в сфере детства клиенты Tele2 из регионов Байкала и Дальнего Востока – Иркутской области, Бурятии, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей, Приморского и Камчатского краев.

Средства, которые поступают в фонд через благотворительный сервис Tele2, направляются на поддержку проектов социальных предпринимателей для улучшения жизни детей. Проекты фонд ежегодно отбирает в рамках конкурса, победители которого получают гранты в размере 1,2 млн рублей. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. 

Благотворительный сервис Tele2 можно подключить с помощью USSD-команды *453#. Каждую неделю подписчики сервиса получают информацию о проектах, которым оказывается помощь благодаря сделанным пожертвованиям. Отключить сервис можно командой *453*0#. Подробнее о сервисе можно узнать сайте фонда «Навстречу переменам».

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Мы видим, что все больше людей из разных уголков России готовы поддержать социальные проекты в сфере детства. В детском возрасте любая мелочь имеет решающее значение: специальный велосипед для детей с ограниченными возможностями поможет ребенку социализироваться, а мудрый наставник в творческой мастерской подскажет юному художнику, в какую сторону развивать свой талант и как его применить на практике. Поэтому каждый новый пользователь сервиса – это новый шанс для какого-то ребенка. Рост объема поступлений в фонд позволит нам увеличить количество проектов, которые мы можем поддержать, и размеры грантов для них – а значит, помочь еще большему числу российских детей прожить счастливое детство».

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: благотворительность  tele2 



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