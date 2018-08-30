www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России

30 Августа 2018, 14:41 | Приморье

В Приморском крае 44% проб почвы не соответствуют гигиеническим нормативам. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

 

В десятку регионов с самой загрязненной землей также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, Республика Северная Осетия, пишут «Известия». Всего в прошлом году проверку прошли более 300 тыс. образцов почвы по всей России. В среднем по стране ситуация улучшается, зафиксировали специалисты.

В докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (есть в распоряжении «Известий») Роспотребнадзор назвал регионы, где почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам в прошлом году. Самыми загрязненными оказались пробы из Приморского края - 44% исследованных образцов не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. Далее идут Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%).

Среди антилидеров оказались также Москва и Санкт-Петербург: в столице почти 13% проб почвы не соответствовали нормам, в городе на Неве - 29%, сказано в докладе.

Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор проанализировал более 300 тыс. проб почвы, причем почти половина из них была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.

По данным санитарной службы, на уровень загрязнения почвы влияют выбросы промышленных предприятий и коммунальные отходы, увеличение числа автомобилей и предприятий для их обслуживания (АЗС, гаражи, стоянки и так далее), неудовлетворительное состояние канализаций.

Высокая концентрация тяжелых металлов в почве Приморского края может быть связана с деятельностью местных предприятий, загрязняющих атмосферу, предположил технический директор независимой экологической экспертизы «ТестЭко» Александр Кукса. Степень загрязненности почвы вредными веществами может играть роль индикатора загрязнения воздуха. Со временем тяжелые металлы выпадают на поверхность почвы, а потом вместе с осадками мигрируют в более глубокие слои, уточнил эксперт.

В годовом докладе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю сказано, что «наибольший процент несоответствия гигиеническим нормативам» воздуха регистрируется в районе расположения компаний, «осуществляющих перевалку угля открытым способом». Одна из проблем, влияющая, в том числе, на загрязнение почв, согласно докладу, - накопление промышленных отходов в первую очередь в горнодобывающей отрасли.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Роспотребнадзор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru