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В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
В Приморском крае 44% проб почвы не соответствуют гигиеническим нормативам. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
В десятку регионов с самой загрязненной землей также вошли Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, Республика Северная Осетия, пишут «Известия». Всего в прошлом году проверку прошли более 300 тыс. образцов почвы по всей России. В среднем по стране ситуация улучшается, зафиксировали специалисты.
В докладе о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (есть в распоряжении «Известий») Роспотребнадзор назвал регионы, где почва меньше всего соответствовала гигиеническим нормативам в прошлом году. Самыми загрязненными оказались пробы из Приморского края - 44% исследованных образцов не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. Далее идут Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%).
Среди антилидеров оказались также Москва и Санкт-Петербург: в столице почти 13% проб почвы не соответствовали нормам, в городе на Неве - 29%, сказано в докладе.
Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор проанализировал более 300 тыс. проб почвы, причем почти половина из них была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.
По данным санитарной службы, на уровень загрязнения почвы влияют выбросы промышленных предприятий и коммунальные отходы, увеличение числа автомобилей и предприятий для их обслуживания (АЗС, гаражи, стоянки и так далее), неудовлетворительное состояние канализаций.
Высокая концентрация тяжелых металлов в почве Приморского края может быть связана с деятельностью местных предприятий, загрязняющих атмосферу, предположил технический директор независимой экологической экспертизы «ТестЭко» Александр Кукса. Степень загрязненности почвы вредными веществами может играть роль индикатора загрязнения воздуха. Со временем тяжелые металлы выпадают на поверхность почвы, а потом вместе с осадками мигрируют в более глубокие слои, уточнил эксперт.
В годовом докладе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю сказано, что «наибольший процент несоответствия гигиеническим нормативам» воздуха регистрируется в районе расположения компаний, «осуществляющих перевалку угля открытым способом». Одна из проблем, влияющая, в том числе, на загрязнение почв, согласно докладу, - накопление промышленных отходов в первую очередь в горнодобывающей отрасли.
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