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На ВЭФ во Владивостоке покажут "бочку", "ухо" и "петлю Нестерова"

30 Августа 2017, 17:23 | Приморье

В рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке, истребители Восточного военного округа покажут мастерство пилотажа над акваторией бухты Аякс острова Русский, как ранее предполагал эксперт Деловой газеты "Золотой Рог".

Экипажи истребителей впервые выполнят программу группового пилотажа в составе девяти истребителей Су-35С, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком, сообщил Начальник отдела информационного  обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа на новейших истребителях Су-35С, такие как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», «петля Нестерова» и многие другие. Программа выступления спланирована на 10 минут полетного времени.

Новые многоцелевые сверхманёвренные истребителя Су-35С, поколения «4++» поступили в истребительный авиационный полк, дислоцируемый  на аэродроме Центральная Угловая, в Приморье в 2016 году.

 

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Досье "Золотого Рога": Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решёткой «Н035 Ирбис», а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО «Сатурн» с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги (УВТ). Данные двигатели удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения, в том числе позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, однако используют старую электронно-механическую систему управления.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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