Ипотечные заемщики в Приморье идут на хитрости, чтобы сэкономить на платежах

Некоторые приморские должники умудряются платить по тысяче рублей в месяц и откладывать погашение ипотечного кредита. Кредитные организации стараются подобные ситуации не комментировать. Как заемщик может пропускать положенные сроки ипотечных выплат и почему банк готов это терпеть, выясняла деловая газета «Золотой Рог».

Банки очень скрупулезно подходят к исковым заявлениям в адрес своих ипотечных заемщиков и стараются договориться, реструктуризировать долг. Как правило, 115 дней просрочки по кредиту влекут за собой направление требования о расторжении договора и служат основанием для подачи заявления в суд. К слову, количество проблемных ипотечных кредитов составляет около 0,9% (по данным www.cbr.ru).

Суд – крайняя мера

С 1 января 2017 года со стороны банков направлено лишь 12 заявлений на признание должников, частных заемщиков, банкротами (по данным на http://kad.arbitr.ru/). При этом банки активно предлагают квартиры и целые коттеджи, изъятые у проштрафившихся заемщиков. Ряд из них с неснятым обременением, там могут быть прописаны несовершеннолетние дети или по сию пору проживать прежние владельцы. В перечень предложений входят даже таунхаусы стоимостью 12,5 млн рублей и площадью 162 кв. м.

Первые открытые аукционы по реализации залоговых квартир появились в России три года назад. Прежде всего, сообщения о публичных торгах по реализации заложенного имущества публикуются на всех официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов, в том числе на ресурсе http://www.fssprus.ru. Кстати, даже в случае публичных торгов скидка может оказаться не столь уж большой – 5-6%.

По данным деловой газеты «Золотой Рог», вполне весомой преградой для начала судебных тяжб по конкретным приморским заемщикам являются квартиры, оформленные на всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей. С такой недвижимостью разбираются в щадящем режиме, если это позволяет регламент истребования долга, который у каждого банка все же свой. В данном случае речь идет о сроках подачи требований о немедленном погашении всей суммы ипотеки и сроках направления заявления в суд об истребовании долга и квартиры как залога.

На усмотрение банка

Все случаи с просроченной ипотекой очень индивидуальны. Если банк видит, что семья старается и делает выплаты регулярно (пусть не в полном объеме), то это является основанием для данной конкретной ситуации не отправлять дело в суд. Таким образом банк дает семье выровнять платежи, видит перспективы семьи войти в график платежей. Другой вопрос – что бесконечно такое продолжаться не может. Ряд банков периодически запускает акции - тем, кто войдет в график по выплате кредита, отменят пени и штрафы, и речь идет не только об ипотечниках.

«Говорить о том, что банки не хотят связываться с семьями, которые приобрели квартиру с материнским капиталом, имеют несколько несовершеннолетних детей, не совсем корректно. Это, разумеется, не очень легкая процедура, особенно если все члены семьи прописаны по данной жилплощади. Но юрист банка данную ситуацию рассматривает исключительно через призму закона и поблажек в случае наступления времени X не сделает, другой вопрос – если семья убедила банк подождать, и кредитный комитет банка принял решение отложить более серьезные меры воздействия», - говорит представитель одного из приморских банков.

Кредитный комитет банка – это в полном смысле слова живой организм. Даже в ходе обсуждения вопросов по очередному клиенту, совершившему просрочку, члены коллегиального комитета порой высказывают диаметрально противоположные мнения, и данный спор решается лишь в ходе голосования.

Как полагает другой эксперт, к которым за разъяснением обратилась деловая газета «Золотой Рог», просрочка по целевому ипотечному кредиту (кредит на приобретение недвижимости под залог этой самой недвижимости) - это очень тревожная ситуация. Так как любая просроченная задолженность является плохими резервами банка, фактически - его убытками.

Поэтому работа всех соответствующих подразделений (отдела по урегулированию задолженности и кредитного комитета банка) нацелена на решение данной проблемы. Клиенту могут предложить заняться самостоятельной или добровольной реализацией квартиры или дома или перейти к судебным решениям. Описанный случай нужно рассматривать в рамках регламента конкретного банка. Если там считают нужным держать такие резервы, являющиеся убытками одновременно, это право банка.

Вполне возможно, что просрочка и недостаточные ежемесячные платежи позволяют семье до сих пор жить в квартире потому, что сама сумма платежа невелика – 6-8 тыс. рублей. А взносы в 1-3 тыс. рублей, позволяют не выходить на длительную просрочку. Всегда бывают исключения из правил.

Помощь пришла откуда не ждали

Вполне возможно, что более лояльное отношение банков к клиентам продиктовано ожиданием новой программы помощи ипотечным заемщикам, которая запущена 22 августа нынешнего года АИЖК. В программе смогут принять участие заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Постановление Правительства РФ вступило в силу с 22 августа.

Одновременно программа помощи ипотечным заемщикам была утверждена правительством 20 апреля 2015 года. За время реализации она позволила сохранить единственное жилье почти 19 тыс. ипотечных заемщиков – наиболее социально незащищенных категорий граждан, среди которых семьи с несовершеннолетними детьми и инвалидами, ветераны боевых действий.

Для оказания поддержки таким гражданам из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены дополнительные денежные средства в размере 2 млрд рублей, а также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке.

В новой редакции документа, в частности, уточнены предъявляемые требования. Так, принять участие в программе смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Залоговое жилье должно быть единственным для семьи залогодателя.

При этом допускается наличие совокупной доли членов его семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в размере не более 50 % период с 30 апреля 2015 года (дата вступления в силу первоначальной редакции программы) по дату подачи заемщиком заявки на участие. Для подтверждения наличия прав на иные жилые помещения не требуется предоставление заемщиком сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Получение таких сведений будет осуществляться АИЖК самостоятельно.

КСТАТИ

Оптимистический прогноз

Участники рынка ожидают, что ипотечное кредитование в РФ в 2017 году вырастет на 22-23% по сравнению с 2016 годом и составит рекордные 1,8 трлн рублей.

«В этом году, по моему мнению и мнению большинства экспертов, мы побьем рекорд 2014 года, когда был ажиотажный спрос на ипотеки. По текущему году мы прогнозируем объем продаж на уровне больше 1,8 трлн рублей. Это будет абсолютным рекордом за всю историю ипотечного рынка России», - сообщил директор департамента ипотечного кредитования банка «ВТБ 24» Андрей ОСИПОВ в ходе онлайн-конференции.

Яна МАЛЬЦЕВА.