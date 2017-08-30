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Владельцев дальневосточных гектаров ждут на площадке

30 Августа 2017, 12:50 | Приморье

Более 100 тысяч заявлений на «дальневосточные гектары» подано с начала реализации программы

 

Наибольший интерес у граждан, которых с начала реализации программы уже набралось более 100 тысяч, подавших заявления и получивших уже земельные участки в пользование, вызывают вопросы, связанные с освоением земли. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) готово предложить пять решений, направленных на содействие гражданам в освоении земельных участков.

Кстати, Приморье остается самой востребованной территорией Дальнего Востока у желающих получить в пользование гектар. 5 260 человек уже получили бесплатный участок. Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, на сегодняшний день количество заявок, поступивших в уполномоченные органы в Приморье, составляет около 40 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около 100 тысяч заявлений.

Валентин ТИМАКОВ, генеральный директор АРЧК ДВ, уточнил: «На горячую линию Агентства постоянно поступают вопросы относительно мер поддержки, существующих для получателей гектара, а также того, где можно получить определенные услуги или что можно делать с продукцией, получаемой на гектарах. Оптимальным решением здесь станет создание единой онлайн-площадки - так называемого Market Place. Такая площадка обеспечит для пользователя возможность получить в доступной форме услуги и решения по освоению гектаров, в том числе кредитные продукты, возможность продать свою продукцию или найти поставщиков товаров/услуг, будь то услуга по подведению коммуникаций или даже услуги электрика или монтажника. Мы приглашаем компании, готовые сотрудничать с Агентством по созданию площадки, направлять в наш адрес свои предложения».

Напомним, что в соответствии с информацией, которую граждане указывали в анкетах при подаче заявления на получение участка, определены наиболее популярные виды использования земельных участков. Наиболее популярными видами использования земельных участков являются строительство жилья - около 40% заявлений граждан, сельским хозяйством планируют заниматься 27% заявителей, а огородничеством и садоводством - 16%, около 12% граждан - взяли землю для рекреационных проектов, а порядка 5% – для целей предпринимательства.

Закон предусматривает, что гражданин может определиться с видом использования земельных участков в течение 1 года. Тем, кто еще не определился с видом деятельности, могут помочь типовые бизнес-планы, разработанные Агентством, нужно лишь выбрать интересующее направление: выращивание голубики или организация пункта сбора или обработки дикоросов, открытие лесопилки или детского лагеря, мини-пекарни или мебельного производства и другие, и адаптировать проект под природно-климатические особенности региона.

На сайте Агентства собраны около 35 мер государственной поддержки, подходящие для освоения «дальневосточного гектара».  Это и меры, связанные с возможностью получения гранта на ведение фермерства, и квоты на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймы, лизинг сельхозтехники и многое другое.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар  арчк дв 



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