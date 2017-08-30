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С Думой о благоустройстве

30 Августа 2017, 11:38 | Приморье

Активная гражданская позиция горожан поможет сделает Владивосток комфортнее

 

В текущем году Дума Владивостока успешно опробовала новый формат работы с общественностью. Вопросы, от решения которых зависит стратегическое развитие столицы Приморья, теперь обсуждаются на Гражданских форумах с участием ведущих общественных организаций Владивостока, депутатов и представителей городской администрации.

Очередной, третий по счету форум, который был посвящен формированию комфортной городской среды, состоялся в стенах Думы на минувшей неделе.

Учесть мнение горожан

- «Комфортная городская среда» - это действительно народная программа. Она зарождалась как инициатива старших по домам, общественных организаций. Сегодня мы будем говорить об участии общественных организации в определении приоритетов данной программы и контроле за качеством работ, - отметила председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ, открывая работу форума.

- Важно именно сейчас обсудить вместе с жителями Владивостока, что нужно сделать в рамках программы благоустройства. Общественная инициатива должна стать фундаментом для реализации этого проекта, - подчеркнул значимость Гражданского форума и.о. председателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей КУЗЬМЕНКО.

В ходе форума заместитель главы Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ и председатель Градостроительного совета Анатолий МЕЛЬНИК проинформировали депутатов Думы и общественность о первых итогах реализации мероприятий по благоустройству и ремонту дорог в рамках новых муниципальных программ. Как сообщил Анатолий Мельник, в планах по благоустройству на ближайшие годы сделан упор на озеленение городских территорий и создание новых пешеходных зон и набережных.

- Чтобы программы работали, при разработке планов на 2018 и последующие годы надо максимально привлекать к участию в них общественные формирования, советы домов. Сегодня наша главная задача - сделать так, чтобы не было нареканий от общественности, - акцентировал внимание собравшихся Леонид Вильчинский.

По мнению участников Гражданского форума, одним из механизмов учета мнения горожан при разработке и реализации программ по благоустройству могут стать ТОСы (территориальные общественные самоуправления). К слову, формат ТОС уже позволяет успешно решать вопросы, связанные с благоустройством. Председатель ТОС «Спутник Владивостока» Владимир ШУМСКОВ рассказал о том, как жители четырех улиц в пригороде краевой столицы, объединившись, смогли решить проблему загрязнения частного сектора бытовыми отходами, а также реализовать проект по оборудованию в своем микрорайоне современной детской площадки.   

Опытом участия в программе «Формирование современной городской среды» поделился член совета многоквартирного дома по адресу Тунгусская, 44 Андрей ПЕРЕПЕЛИЦА. По его мнению, ключевые моменты, на которые сегодня необходимо обратить внимание, - это формирование технического задания на работы по благоустройству и усиление роли собственников жилья в приемке работ. Как уточнила председатель Думы Владивостока Елена Новицкая, этот пункт будет включен в резолюцию по итогам третьего Гражданского форума. Кроме того, в течение 10 дней внести свои предложения по дополнению резолюции смогут все неравнодушные к судьбе города общественники.

Мост между обществом и властью

Напомним, что общественная дискуссия в формате Гражданского форума состоялась в Думе Владивостока уже в третий раз. Так, на первом гражданском форуме в августе 2016 года обсуждалась роль гражданского общества в развитии муниципального образования. Одним из итогов того форума стало решение о формировании Общественного совета Думы Владивостока, и сегодня этот процесс уже близится к завершению. Согласно принятым поправкам в Устав Владивостока Общественный совет Думы наделен правом нормотворческой инициативы. 

По мнению председателя Думы Владивостока Елены Новицкой, цель Гражданских форумов - объединение общественных организаций для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города.

- Дума четвертого созыва большое внимание уделяет вопросу формирования партнерских отношений с общественными объединениями, поддержке социально значимых общественных инициатив. Проведение Гражданских форумов позволило навести мосты между органами местного самоуправления и общественными организациями, создать дискуссионную площадку, дать гражданам больше возможностей для участия в управлении городом, - отметила Елена Новицкая. - Мы постоянно приглашаем к участию в форумах представителей региональных органов власти, поскольку почти все муниципальные программы имеют софинасирование за счет средств краевого и федерального бюджета. А взаимодействие с жителями города через самую активную часть - общественные организации - дает максимальный результат.

- Гражданский форум позволяет собрать всех инициативных граждан, лидеров общественного мнения для обсуждения важных вопросов. Это обратная связь на те решения, которые принимаются администрацией и депутатами, - прокомментировал заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ. - Считаю, что такая форма взаимодействия с общественными организациями, равно как и Общественный совет Думы, станет неотъемлемой частью работы следующих созывов Думы Владивостока.

На фото: На минувшей неделе в стенах городской Думы Владивостока прошел очередной третий уже по счету Гражданский форум. Он был посвящен формированию комфортной городской среды. Фото пресс-службы Думы г. Владивостока.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Дума Владивостока  благоустройство 



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