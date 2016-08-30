Вдоль по Тоттори

Альтернативная Азия или параллельная реальность префектуры Тоттори

О любой стране лучше всего рассказывает ее провинция, и Япония не исключение. Прямые чартерные рейсы из Владивостока в префектуру Тоттори - шанс открыть настоящую Японию. В этом лично убедился корреспондент деловой газеты «Золотой Рог», вернувшийся из пресс-тура в эту страну.

Час сорок на борту Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» - и мы в Тоттори, где нас встречают… аплодисментами представитель Организации по развитию туризма региона Санъина г-н МОРИМОТО, журналисты, жители Тоттори и даже популярный в Японии мультипликационный герой - детектив Конан. Столь радушный прием сразу задал тон всему пресс-туру. Его программа оказалась очень насыщенной, и мы посетили несколько городов сразу двух префектур - Тоттори и Симанэ.

















Дюны, пляжи, крабы…

Большинство прибывающих в Тоттори туристов торопятся увидеть национальную достопримечательность Японии - песчаные дюны, возраст которых превышает 100 тысяч лет и которые к тому же вскоре могут исчезнуть: это связано и с климатическими условиями, и с тем, что на них все активнее наступает растительность. Дюны простираются на 16 км вдоль побережья и на 2 км вглубь, достигая 90 метров в высоту. Местные жители и туристы занимаются здесь сендбордингом (катание на доске по песку), парапланеризмом, катаются на верблюдах, отдыхают на пляже. Феномен дюн в том, что они всегда разные: ветер изменяет их форму, образует волны и узоры, и они всегда выглядят по-новому.

Рядом расположен Музей скульптур из песка, авторами которых являются скульпторы со всего мира, в том числе и из России. Песок, вода и фантазия мастера - вот основа будущих произведений, на каждое из которых уходит в среднем две недели. Тематика экспозиций каждый год разная. В этом году это «Южная Америка». Как правило, скульптуры стоят до начала января, затем их сносят, а в апреле открывается новая экспозиция. Примечательно, что работами можно не только любоваться. Авторы предусмотрительно изготовили несколько скульптур, которые туристы могут подкорректировать на свой вкус, заодно убедившись в том, какой колоссальный труд стоит за созданием песочных образов.

Побережье Урадомэ, где белоснежный песок отлично гармонирует с зелеными соснами, считается самым красивым в Санъине и входит в «100 красивейших мест Японии». Оценить его красоту мы смогли на прогулочном катере Санъин-Мацусима. Он курсирует вдоль берега ежедневно с марта по ноябрь (билет стоит всего 1200 иен для взрослого и 600 - для ребенка) и позволяет оценить красоту скал-островов Натанэгото, Сэнганмацусима, Камогаисо, грота Рюдзиндо и множества мелких островков. Большим плюсом прогулки является небольшая скорость катера: без памятных снимков не останется даже самый нерасторопный турист.

Красивым и вкусным финальным аккордом этого дня стало посещение ресторана «Хоккайдо», специализирующегося на рыбе и морепродуктах. Ассортимент богатейший. Хотите краба? Выбирайте - королевский, королевский голубой, королевский красный… Лакедра, унаги, тунец, семга, лосось - сашими из них просто восхитительны. А как вам, например, сашими из мозга краба? Только учтите, что ресторан очень популярен, и заказывать столик нужно заранее.

Чидзу, Кураеси и Мисаса

Подъезжая к городу Чидзу, мы заметили необычные красивые деревья в форме карандашей. Это криптомерия - гордость Чидзу, из которой часто строят японские дома и делают шарики сугидама, позволяющие определить готовность сакэ.

На одной из улиц города стоит дом Иситани, которому больше 100 лет. Он и три окружающих его сада признаны культурным наследием Японии. В доме 40 комнат, и каждая - особенная, а сам он построен из разных пород деревьев: дуба, сосны, сакуры, каштана, кэяки, криптомерии, кипариса, хурмы. Знакомство с ним - еще один шаг к познанию Японии.

Затем мы отправились на рыбный рынок Кароичи. Благодаря изобилию свежевыловленных морепродуктов его называют кухней Тоттори. Оценить их вкус можно в кафе «Кайотей» в конце рынка.

Следующий город - Кураеси - прославился благодаря историческому кварталу Сиракабэ-додзогун, состоящему из белостенных домов с красными черепичными крышами. Сегодня в них располагаются многочисленные магазины и сувенирные лавки. За 3800 иен вас нарядят в кимоно, сделают прическу, макияж и проведут незабываемую фотосессию.

Нам повезло увидеть молельню Нагэирэдо, которая размещается в скале на высоте 520 метров и входит в храмовый комплекс Санбуцудзи, которому более 1300 лет. До сих пор остается загадкой, кто и как смог его построить. Так и хочется поверить в легенду о том, что этот храм бог закинул в горы с помощью сверхъестественной силы.

Поскольку Тоттори лидирует в стране по объемам урожая груш (а знаменитый сорт «Двадцатый век» произрастает только здесь), в Кураеси есть Музей груши «Насиккокан».

Центральным экспонатом, как и полагается, является дерево груши этого сорта. Оно бережно «упаковано» в стеклянный «бокал», в котором видна его корневая система, раскинувшиеся ветви уходят под купол, постоянно меняющий цвет. К слову, это реальное дерево, приносившее 4000 плодов ежегодно, в возрасте 74 года его отправили на почетный «отдых», сделав центром экспозиции. В музее можно посмотреть коллекцию сортов груш со всего мира, поучаствовать в дегустации, побывать в детском развлекательном тематическом комплексе, отведать вкуснейшего грушевого мороженого и даже почувствовать себя… фруктом. Заинтригованы?

А вот местечко Мисаса знаменито онсенами - горячими радоновыми источниками, популярными как у местных жителей, так и у туристов. Вдоль реки Митокугавы тянется цепь роскошных рёканов (традиционных гостиниц в японском стиле) с онсенами. Японцы часто приезжают сюда на выходные, чтобы снять стресс от ритма мегаполисов. Рекан устроен таким образом, чтобы максимально расслабить гостя и окружить его непревзойденным комфортом. На это работает все: стеклянные стены в холле с видом на японский сад, комфортабельные онсены, номера в традиционном японском стиле с воздушным и мягким матрацем вместо кровати и кухня кайсэки, характеризующаяся сменой традиционных японских блюд.

Хокуэи: посвящение Конану

Аниме-сериал о сыщике Конане, автором которого является Госо Аояма, столь популярен в Японии, что в Хокуэи этому персонажу отвели целуют станцию. О нем рассказывают интерьер, картины на стенах, перрон, расписание поездов, ему посвящены сувениры, а в Книге пожеланий ему оставляют напутствия туристы со всего мира (присоединился к ним и корреспондент «Золотого Рога»).

Создатель персонажа приезжает на станцию регулярно и пишет новые картины с изображением Конана, поэтому здесь всегда много поклонников этого аниме-сериала. Тем более что рядом расположен Музей Конана, где можно встретиться с этим персонажем, изучить шпионские штучки, виртуально покататься на роликовой доске, поэкспериментировать с собственным голосом и даже заглянуть в рабочий кабинет художика Аояма Госо.

Вокруг Дайсен

Входящая в ТОП-100 самых красивых гор Японии Дайсен славится чистейшими источниками и 2-ступенчатым водопадом высотой более 40 метров, к которому ведет подвесной мост, откуда открывается очень красивый вид на ущелье. А к вершине подступает тисовая роща - природное сокровище страны.

Раскинувшийся на склонах Дайсен одноименный горнолыжный курорт является одним из самых больших в Японии: 7 трасс (длина самой большой - 1705 метров!), несколько отелей, включая «королевскую» гостиницу с онсеном. Здесь хорошо даже летом, и могу представить, как замечательно зимой.

Также здесь расположились сразу два красивых храма - синтоистский Огамияма Дзиндзя и буддийский Дайсен-дзи Дзиндзя. Рядом с последним - статуя священной коровы. Говорят, если погладить ее по голове и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Не доверяете мечту корове - идите к колоколу, который тоже исполняет желания, но, чтобы они сбылись, нужно обязательно бросить монету.

Семьям с детьми будет интересно посетить игровой парк «Лесная страна» у подножья Дайсен. Здесь можно проявить ловкость в веревочном городке, покататься с травяной горки на специальных санках, сплавиться по реке Амидогэ и т.д. А пока дети заняты делом, родители могут отдохнуть на газонах, наслаждаясь чистейшим воздухом и «шепотом» листвы деревьев. А затем - отправиться к знаменитому источнику Амидогэ с хрустальной ледяной водой и зарядиться его силой.

Подкрепиться натуральными молочными продуктами, фирменным мороженым и десертами можно на ферме Дайсен Макиба у подножия горы. А затем - посетить один из крупнейших в Японии парк цветов «Ханакайро». На территории 50 га в любое время года можно любоваться редкими цветами и необычными растениями. Непогода не будет помехой: над парком проходит смотровой тоннель протяженностью 1 километр (!).

Город призраков

Сакаиминато хорошо известен приморцам благодаря паромной линии, связывающей Владивосток с Японией. Здесь находится международный пассажирский терминал, куда прибывают туристы из разных стран. А главная улица носит имя Мидзуки Сигэру, прославившегося своими персонажами-призраками и комиксом про мальчика Китаро. Герои комикса «разбрелись» по всему городку, что приводит в восторг туристов, а местные жители даже устраивают праздники, посвященные монстрам.

Несмотря на обилие «призраков», Сакаиминато оставил исключительно приятные ощущения, но нам нужно было двигаться дальше. Нас ждала префектура Симанэ. Продолжение - в следующем номере «Золотого Рога».

Елена КАРЕВА. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.