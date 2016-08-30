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С коррупцией боремся вместе!
30 Августа 2016, 16:00 | Приморье
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Нельзя сидеть и молчать. Нужно противодействовать коррупции. По известным фактам коррупции или по другим проблемам можно обратиться в Центр защиты прав граждан Справедливой России. В центре окажут необходимую помощь и юридическую поддержку при необходимости.