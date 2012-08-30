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В школах Арсеньева ожидается пополнение
ПРИМОРЬЕ, 29 августа, ZRPRESS. В этом году в образовательные учреждения Арсеньева придут шесть молодых педагогов. Выпускников учебных заведений края, которые уже через несколько дней начнут свой трудовой путь в образовательных учреждениях города, напутствовали опытные работники образования.
На встрече, которая состоялась в школе № 1, начальник управления образования администрации Арсеньевского городского округа Наталья ПУХА пожелала девушкам успешной работы, вручила им ежедневники, а директора школ – букеты цветов. В этом году молодые учителя придут в гимназию № 7, лицей № 9, школы №№ 4 и 10, воспитатель – в детский сад № 25. Молодые специалисты будут преподавать информатику, историю, английский язык, биологию, географию, физкультуру.
В тот же день учителям школ города и работникам детских садов были вручены Почетные грамоты департамента образования и науки Приморского края. Н. Пуха в присутствии молодых и опытных педагогов подвела краткие итоги прошедшего учебного года и рассказала о перспективах развития образования города, а затем передала теплые слова поздравления работникам системы образования с праздником – 1 сентября.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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