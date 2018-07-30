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Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку

30 Июля 2018, 14:34 | Приморье

Сотрудники государственной жилищной инспекции с начала года выявили 80 человек, выполнивших перепланировку с нарушением норм и правил, сумма штрафов превысила 120 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, информация о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с незаконной перепланировкой, поступают в инспекцию от муниципалитетов.

«Привлекаются к ответственности как собственники, так и наниматели жилых помещений, нарушившие порядок переустройства и перепланировки жилых помещений», – уточнили госинспекторы.

Специалисты пояснили, что переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт этого помещения. Под перепланировкой жилого помещения понимается изменение его конфигурации, которая также требует внесения изменения в техпаспорт.

«Переустройство или перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено или перепланировано, а также наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилье в прежнее состояние», – прокомментировали в жилинспекции.

В ведомстве добавили, что жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии по решению суда в том случае, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, а также не создается угрозы их жизни или здоровью.

Обратили специалисты внимание и на то, что наказан за незаконную перепланировку может быть и новый хозяин помещения, который не убедился, что никаких незаконных действий по перепланировке или переустройству жилья ранее не производилось.

Специалисты подчеркивают – все переустройства и перепланировки квартиры должна осуществляться в соответствии с правилами Жилищного кодекса Российской Федерации, а также с соблюдением строительных и технических норм.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: недвижимость  перепланировка 



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