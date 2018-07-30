Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку

Сотрудники государственной жилищной инспекции с начала года выявили 80 человек, выполнивших перепланировку с нарушением норм и правил, сумма штрафов превысила 120 тысяч рублей.



Как сообщили в ведомстве, информация о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с незаконной перепланировкой, поступают в инспекцию от муниципалитетов.



«Привлекаются к ответственности как собственники, так и наниматели жилых помещений, нарушившие порядок переустройства и перепланировки жилых помещений», – уточнили госинспекторы.



Специалисты пояснили, что переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт этого помещения. Под перепланировкой жилого помещения понимается изменение его конфигурации, которая также требует внесения изменения в техпаспорт.



«Переустройство или перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено или перепланировано, а также наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилье в прежнее состояние», – прокомментировали в жилинспекции.



В ведомстве добавили, что жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии по решению суда в том случае, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, а также не создается угрозы их жизни или здоровью.



Обратили специалисты внимание и на то, что наказан за незаконную перепланировку может быть и новый хозяин помещения, который не убедился, что никаких незаконных действий по перепланировке или переустройству жилья ранее не производилось.



Специалисты подчеркивают – все переустройства и перепланировки квартиры должна осуществляться в соответствии с правилами Жилищного кодекса Российской Федерации, а также с соблюдением строительных и технических норм.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»).