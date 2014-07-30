На экзотическом острове россияне зарабатывают на "Кузьмичевских" чаях и "Полугаре"

Если бы мне кто-то сказал, что моими главными сайпанскими сувенирами окажутся «Кузьмичевские» чаи и «Полугар», я бы очень удивилась. Тем не менее это так. Вдалеке от России, в Тихом океане, через эти и другие исконно русские продукты и блюда предлагают почувствовать Россию бывшие москвичи, владельцы ресторана The Coffee Room N 106 Игорь и Ирина КАРАПЕТЯН.

Вместе с двумя детьми и любимой собакой они переехали на Сайпан 1,5 года назад. Осенью прошлого года они открыли ресторан The Coffee Room N 106. Выбор сферы деятельности не случаен, поскольку глава семьи долгие годы был связан с ресторанным бизнесом и даже являлся вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров России. Ирина не имела прямого отношения к этому бизнесу, но отлично готовила. «Я долго не осознавала, что готовлю не для себя лично, не для семьи, а для незнакомых людей, - признается она. - И до сих пор нет ощущения, что делаю что-то на продажу». В семейный бизнес вовлечены и дети - 17-летний Армен и 15-летняя Анна. После школы приходят в ресторан, помогают в зале и на кухне, не гнушаясь никакой работой.

«Открыть бизнес на Сайпане несложно, - признается Игорь Карапетян. - За символическое вознаграждение любой юрист подготовит все бумаги для регистрации предприятия. Все согласования, лицензии занимают не более двух недель, а то и меньше. Так, лицензию на алкоголь, оформляющуюся 14 дней, мне выдали за сутки. В четверг я подал заявку, в пятницу днем пришли проверяющие. На вопрос, когда открываюсь, ответил, что в среду, но, пока документы готовятся, начну работать без алкоголя. И хотя я не просил ускорить процесс, лицензию получил уже в понедельник. Пришли проверяющие из санинспекции, написали кое-какие замечания и, извинившись (!), сказали, что через полгода придут еще, мол, ничего личного, это наша работа. Пожарники? Не приходили вовсе, они здесь занимаются своим прямым делом - тушат пожары. Существует специальная надзорная служба, специалисты которой проверили наличие огнетушителей, дымных датчиков, вентиляции, поинтересовались, где покупал материалы (их я завозил сам, и растаможка, кстати, обошлась мне всего в 5,42% от стоимости!), спросили, кто делал ремонт в помещении, а услышав название известной местной компании, одобрительно кивнули, напоследок порекомендовали поставить еще коммерческий огнетушитель за $300. Все. Работай на здоровье! Здесь не ставят преград бизнесу. Но и ты, будь добр, не подведи».

Тем не менее на вопрос, где проще заниматься ресторанным делом, Игорь отвечает: «Везде непросто. Это один из самых сложных видов бизнеса, поскольку завязан на человеческом факторе. Зал, кухня, поставщики, гости - все это люди, и предсказать их поведение сложно. Все, что можно было усовершенствовать с точки зрения технического прогресса, мы сделали: поставили южнокорейскую машину по обжарке кофе, приобрели сумасшедше дорогую немецкую кофеварку, чтобы выдавала гарантированное качество напитка, установили американское оборудование на кухню... Но человеческий фактор может свести все на нет. Вот и приходится сутки напролет проводить в ресторане. Не заглянул на кухню - не так сервируют блюдо, не торчишь в зале - не так обслужат. В этом смысле Сайпан ничем не отличается от России».

80% гостей ресторана - местные жители, остальные - туристы. Владельцы намеренно делают ставку на сайпанцев, чтобы не зависеть от сезонности турпотока.

«Здесь другие технологии продвижения бизнеса, мы даже не стали запускать сайт, несмотря на зарегистрированный домен, - продолжает Игорь. - На Сайпане лучше всего работает Facebook. Один из примеров - ввели в меню фрикадельки, я сфотографировал блюдо и ровно в 12.00 выставил его в «Фейсбуке». Через 15 минут заходит гость, заказывает сэндвич с фрикадельками. Я подхожу, интересуюсь, все ли нравится, говорю, что это новинка. Он улыбается: «Знаю, прочитал пост в «Фейсбуке», потому и зашел». Представляете, 15 минут от подачи информации до прихода клиента!»

В меню ресторана блюда русской, американской и европейской кухни. Новинки вводятся осторожно. И дело не в консервативности публики. Просто здесь принципиально другой подход к посещению ресторана. В России это до сих пор почти всегда событие, на Сайпане - само собой разумеющееся.

Что отличает его ресторан от прочих? Эксклюзивные продукты и блюда. Так, здесь вообще нет пива коммерческих марок, только те, что сам Карапетян считает лучшими. «Мне хочется, чтобы гости пили сваренное по всем правилам пиво, а не газированные пивные напитки», - говорит он. А недавно в винной карте появился… «Полугар» - легендарное русское хлебное вино, по сути являющееся ржаным дистиллятом. И надо слышать, с каким воодушевлением он рассказывает о происхождении «Полугара» гостям, заодно погружая их в историю России! Казалось бы, проще и быстрее зарабатывать на объемах привычных и понятных гостям напитков, но ему это кажется банальным и скучным. Это же касается и удивительных чаев, на которые «подсаживаются» гости, - KusmiTea. Я, кстати, видела эту марку в аэропорту Шарль-де-Голля, но и подумать не могла, что это, оказывается, русский чай (правда, ныне с французской пропиской), причем в России он появился еще в 1867 году, а основатель марки Павел КУЗЬМИЧЕВ был официальным поставщиком царского двора.

За полтора года на Сайпане Игорь и Ирина Карапетян стали здесь своими. «Мне вообще очень по душе пришлась американская ментальность, этого очень не хватало в России и особенно в Москве, - резюмирует Игорь. - Кроме того, здесь спокойно, безопасно и приятно жить. Да, здесь бизнес - любой - не приносит такой прибыли, как в России, зато есть стабильность и гарантии. Чего не хватает? Разве что порой привычных российских продуктов. А по большому счету - ледяной воды из крана, здесь она всегда теплая. Мечтаю о ледяном душе, как в России! Вот уж никогда не думал, что по холодной воде можно скучать…»

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.