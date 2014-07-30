Приморский край примет 3 тысячи беженцев из Украины

Почти 3 тысячи беженцев из Украины направит в Приморье правительство страны в 2014 году

Как считают эксперты, одно из приобретений, которое получила Россия при воссоединении с Крымом, незаслуженно обойденное активным вниманием властей и прессы, несколько миллионов русских, образованных, активных людей.

Такое ощущение, что после Крыма все уже и забыли, как еще в 2013 году на вопрос, сколько в России живет людей, мы неуверенно отвечали: то ли нас 140 млн, то ли 138. Теперь стало ясно, что число граждан РФ сильно перевалило за 140. Еще одним фактором стал наплыв беженцев из Донбасса.

С начала гуманитарной катастрофы на Украине только ленивый не говорил о том, что беженцы из Донбасса, региона, где, по самым скромным подсчетам, проживает 7 млн русскоязычных, могут стать огромным демографическим и экономическим подарком для страны. Однако, как выяснил корреспондент портала «Накануне.Ru», в ситуации, когда не все решает воля одного лица, процесс начинает буксовать. Виной тому чиновничий аппарат. Но вначале, в общем-то, о хорошем.

«Братская» разнарядка

Почти три тысячи украинских беженцев должен принять Приморский край в 2014 году. Согласно постановлению правительства РФ о распределении граждан Украины, прибывших в Россию в «экстренном массовом порядке», между регионами страны, региону поручено принять 1,89% от общего количества вынужденных переселенцев из Незалежной, планка которого пока установлена в 150 тыс. человек.

Между тем с начала года на миграционный учет в Приморье уже встали более 1,5 тыс. граждан Украины, и эта цифра увеличивается с каждым днем, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства РФ.

Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 22 июля подписал постановление о распределении граждан Украины, прибывших в Россию в «экстренном массовом порядке», по регионам страны.

Согласно постановлению, из всех дальневосточных регионов наибольшее количество вынужденных переселенцев примет Приморский край - 1,89% от ожидаемых в России в 2014 году 150 тысяч человек, а именно 2835 человек. Якутии и Амурской области предписано принять по 0,69%, Сахалину - 0,65%, Хабаровскому краю - 0,6%, Магаданской области и Камчатскому краю - по 0,52%. В Еврейскую автономию отправят 0,22%, а в Чукотский АО - 0,26% от общего числа переселенцев.

В документе отмечается, что субъекты Федерации смогут принимать украинских беженцев численностью «не менее утвержденного постановлением распределения, но не менее 20% в течение каждого месяца от установленного размера распределения для каждого субъекта Российской Федерации».

Стоит отметить, что ранее правительство РФ побеспокоилось о финансовой помощи регионам, принимающим украинских беженцев на своей территории. По распоряжению кабмина Минфин РФ выделил 3,5 млрд рублей на социально-бытовое содержание беженцев в регионах РФ из расчета 800 рублей в день на одного человека.

Они уже давно здесь

Как ранее сообщалось, с начала 2014 года на миграционный учет в Приморье встало уже 1773 гражданина Украины, которые сейчас находятся в разных статусах. Кто-то оформляет вид на жительство, кто-то участвует в программе добровольного переселения соотечественников, некоторые занимаются оформлением российского гражданства. Большая часть украинцев, прибывших в Приморье, пережидают военные действия в родной стране.

Между тем, по информации УФМС РФ по Приморскому краю, на данный момент на территории края нет ни одного гражданина Украины, имеющего статус беженца.

Несмотря на это, прибывшие в край жители Незалежной нуждаются в помощи местных властей. Самые острые проблемы для вынужденных переселенцев - отсутствие жилья и поиск работы.

Для решения жилищной проблемы краевые власти оборудовали пункт временного пребывания в общежитии ДВФУ на острове Русском, способный принять 112 человек. Четыре украинца уже стали его первыми постояльцами, они обеспечены питанием и медпомощью. Кроме того, в августе планируется завершить работы по подготовке всех помещений Миграционного центра для временного размещения украинских беженцев в Приморье.

Помогают прибывшим в край украинцам и с трудоустройством, как временным, так и постоянным. Плотной работой с украинцами занимаются специалисты краевого департамента труда и социального развития, которые подбирают переселенцам подходящие вакансии для трудоустройства. Кроме того, социальный департамент содействует участию украинцев в госпрограмме добровольного переселения соотечественников.

Однако предусмотренного в 2014 году «лимита» по госпрограмме, установленного для Приморья в количестве 1694 человек, может не хватить на всех желающих здесь остаться. Краевая администрация уже работает над возможностью увеличения этой цифры.

Кроме того, во Владивостоке специально для граждан Украины начала работать первая на Дальнем Востоке объединенная группа специалистов миграционной службы. Каждую среду с 9 до 11 утра начальники всех отделов УФМС Приморья ведут прием украинцев по адресу ул. Пограничная,16. Главная задача специального штаба УФМС - помочь переселенцам определиться со статусом и собрать нужные документы.

Добавим, что некоторые приморские бизнесмены и политики изъявили желание помочь беженцам с Украины работой и кровом. А вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО заявлял, что жители Украины, если они приедут в Приморье, будут востребованы прежде всего по таким профессиям, как сельские механизаторы, водители, доярки и сварщики.

Между тем первые прибывшие в Приморье украинцы сталкиваются с проблемами. У них возникают трудности с местом для проживания. На данный момент временным жильем власти способны обеспечить только около 100 человек.

Добавим, что в августе планируется завершить работы по подготовке всех помещений Миграционного центра в Приморье. О готовности принять беженцев из Украины объявило Уссурийское казачье войско.

Катастрофа без прикрас

Стоит отметить, что проблема Украины как эпицентра гуманитарной катастрофы свалилась на российские власти, в общем-то, совершенно внезапно. Хотя кое-кому там наверху стоило спрогнозировать разные варианты развития событий в братской стране. Увы, сегодня говорить о потоке беженцев через границу России и Украины как о катастрофе уже действительно можно: по официальным данным, только границу с Ростовской областью ежедневно переходит от 700 до 1000 человек, по неофициальным - как минимум в два раза больше. Всего в Ростовскую область уже пришло около 30 тыс. беженцев, а в Россию и вовсе до полумиллиона (на момент написания материала). О том, что чиновничий аппарат застали врасплох, можно судить по тому, как расходятся заявления высших лиц с реальными действиями на местах.

Так, если на высшем уровне неоднократно заявлялось, что хоть мы и вынуждены принимать беженцев с Украины, но за их счет можно ликвидировать дефицит рабочей силы в Сибири и на Дальнем Востоке, то на деле большинство беженцев оседает в центре России.

«РФ заинтересована в том, чтобы квалифицированные кадры остались и работали у нас», - заявил в ходе визита на границу России и Украины секретарь Общественной палаты РФ Александр БРЕЧАЛОВ. Он также отметил, есть большое количество вынужденных переселенцев, которые хотели бы уехать в Хабаровск, на Камчатку, Сахалин или в Красноярск, но не могут этого сделать. Бречалов обещал разобраться в этой ситуации и отметил, что ажиотаж насчет переезда на другой конец страны возникает даже без соответствующей агитации и скорее вопреки действиям властей.

Велика Россия! Очень велика

Причина, по которой беженцы не могут улететь в дальние регионы, банальна: у беженцев зачастую просто нет денег на столь дорогой перелет, вторая проблема - отсутствие реальной информации о вакансиях в этих территориях. Редкие случаи, когда специалисты из Донбасса получают прямое назначение на производство в Хабаровск (корреспондент «Накануне.Ru» лично наблюдал, как семья шахтера решила уехать на Дальний Восток только из-за работы), - скорее исключение из правил. Все, что остается делать остальным, - это ждать, тем более что в их случае даже не работает программа переселения соотечественников, по которой Дальний Восток и Сибирь являются одними из приоритетных территорий для размещения.

В администрации Ростовской области «Накануне.Ru» пояснили, что выделять деньги на дорогу туда беженцам региональные власти просто не могут. Там посоветовали обратиться в МЧС, которое формирует группы беженцев и отправляет их по стране на своих бортах. Однако в МЧС заявили, что ни на Дальний Восток, ни в Сибирь МЧС не летает.

«Извините, конечно, но МЧС и так делает очень много и работает практически по всем направлениям в Центральной России, мы не можем себе просто позволить возить беженцев еще и в Сибирь и на Дальний Восток», - пояснила «Накануне.Ru» пресс-секретарь регионального МЧС.

Пока сами себе стратеги

Таким образом, беженцы разлетаются по стране хаотично: от Сахалина до Северного Кавказа. Задача властей тактическая - быстро обеспечить им кров, еду, медицинскую помощь. Работа идет в авральном режиме и идет хорошо, но очевидно, что никакой стратегии у власти в этом вопросе не наблюдается. Незаметна она и со стороны бизнеса. В ПВР (пунктах временного размещения) в Ростовской области активно работают районные Центры занятости населения, есть даже палатки, в которых специалисты этих учреждений ведут прием, однако наплыва вакансий от производственников со всей страны там не наблюдается.

Хочется надеется, что вышеуказанное постановление правительства изменит ситуацию в лучшую сторону. Если уж братья из Украины оказались на нашей земле, то нужно постараться сделать все возможное, чтобы эта земля стала для них своей.

По материалам СМИ подготовил Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.