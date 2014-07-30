В Приморье стартовало "Спортивное лето"

В Приморском крае стартовала акция «Спортивное лето». Ее первыми участниками стали отдыхающие в пришкольном лагере школы №35 Артема. Дети побывали на дне открытых дверей в спортивном центре «Спарта», где научились азам баскетбола.

После разминки под руководством тренера, дети приняли участие в конкурсе на количество точных бросков по кольцу. Команду артемовских школьников усилили профессиональные игроки баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Даниил СОЛОВЬЕВ и Алексей ГОЛЯХОВ.

Как поделился игрок баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Даниил Соловьев, в ходе конкурса было видно, как у детей, многие из которых впервые держали в руках мяч, появился интерес к игре.

Акция «Спортивное лето» проводится при поддержке Администрации края и направлена на популяризацию спорта среди школьников, разнообразие досуга у пришкольных оздоровительных смен. Ее участники со всего края посетят спортивные объекты самых популярных видов спорта в Приморье. Там дети пообщаются и потренируются со знаменитыми спортсменами.

Напомним, по инициативе Владимира Миклушевского, этим летом во все школы Приморья закупят комплекты ГТО. «Во все пришкольные лагеря и во все школы закупаем комплекты ГТО, чтобы дети на отдыхе занимались спортом. Ведь это здоровье наших детей», - подчеркнул глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.