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Примтеплоэнерго приняло за месяц около 300 обращений от недовольных граждан

30 Июля 2012, 21:29 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 30 июля, ZRPRESS. Исполнился месяц с начала работы контактного центра Примтеплоэнерго. За это время от жителей Приморья поступило 290 обращений.

«Все обращения можно разделить на несколько основных тем. Первая – вопросы начисления, оплаты услуг, перерасчета, социальной выплаты и доставка квитанций. Вторая - вопросы, касающиеся приборов учета и передачи данных с них. Отдельной строкой идут вопросы о тарифах и нормативах, а также тема технических неполадок», - говорит Галина Ли, начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго». – Из 290 обращений 156 – по поводу начислений, социальной выплаты, перерасчетов и доставки квитанций».

К работе с обращениями подключены все филиалы предприятия. Вопросы, поступающие на телефоны диспетчерских служб, отрабатываются филиалами и вносятся в общую систему. Все темы, кроме хищений и аварий, рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В этот срок абоненту отвечают по его желанию либо письменно, либо устно. Сроки тщательно контролируются. Вопросы хищений и неполадок рассматривают от 1 до 4 дней, аварийные ситуации - в течение суток.

«На днях обратилась женщина из Кавалеровского района, у нее более суток не было холодной воды. Специалист контактного центра в течение 10 минут связался диспетчером дирекции, тот - с диспетчером теплового района «Кавалеровский», и вопрос был решен к концу рабочего дня, - добавляет Галина Ли. - Такие вопросы мы отрабатываем в первую очередь и максимально быстро».

Оставить сообщение можно несколькими способами. Позвонить по телефону доверия на номер 8 (423) 230-31-67, звонок платный, разговор идет в круглосуточной записи. По бесплатному номеру 8 800 100 50 78 звонки тоже принимают круглые сутки: по будням с 9 до 18 часов люди общаются с оператором, в остальное время вопросы автоматически записываются. Также установлены телефоны в помещениях филиалов и тепловых районов, в этом случае звонок тоже бесплатный.

Можно обратиться через виртуальную приемную на сайте предприятия www.primtep.ru, по телефонам диспетчерских служб филиалов и тепловых районов.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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