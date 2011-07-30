В Приморье не осталось милиционеров

Процесс переаттестации личного состава приморской полиции успешно завершен. 14 тысяч бывших сотрудников милиции получили рекомендации для продолжения службы. 29 июля состоялось последнее заседание аттестационной комиссии, подведены итоги кропотливой многомесячной работы с кадрами служб и подразделений органов внутренних дел Приморского края.

Система, которая в течение десятков лет оставалась незыблемой и неизменной, подверглась серьезной встряске. Впервые за многие годы кадровая политика Управления МВД России по Приморскому краю при отборе кандидатов в новую структуру полиции, главным ориентиром которой является защита граждан от беззакония и коррупции, была основана на всестороннем анализе профессиональных и личностных качеств будущих полицейских с обязательным учетом общественного мнения. На вооружение кадровиков был взят принцип ротации как элемент обеспечения прозрачности системы органов внутренних дел, декларированной Президентом России и Министром внутренних дел.

Новый подход к назначению начальников полиции, начиная с «земли» и заканчивая руководителями самого высокого ранга, позволил полностью исключить факты назначения на должности бюрократов, взявших за правило применение в работе «палочной системы» раскрытия преступлений и общения с гражданами. Грамотная кадровая ротация способствовала искоренению и еще одного «пережитка» некоторых «милицейских боссов», которые за много лет «правления» в отдельно взятых районах Приморья поросли связями и полезными знакомствами с большими и малыми чиновниками. Этот «груз ответственности» отвлекал некоторых руководителей от выполнения своих прямых обязанностей и становился предметом нарекания жителей.

Общественным арбитром в решении сложных и с психологической, и с профессиональной точки зрения вопросов перестановки кадров, гарантом соблюдения буквы Закона, принципа беспристрастности, объективности оценки, вынесенной аттестационной комиссией, в первый раз в истории работы органов внутренних дел Приморья стал представитель института гражданского общества. В состав аттестационной комиссии вошел член Общественного совета, председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Владимир Найдин.

Под его контролем серьезному испытанию на профессиональную пригодность по многим позициям – знанию положений закона «О полиции», успешной сдаче нормативов по физической и огневой подготовке, процедуры психофизической диагностики, соответствию моральных и деловых качеств кандидата занимаемой должности, отношению к исполнению служебных обязанностей, служебной дисциплине и соблюдению законности – подверглись все без исключения сотрудники. К потенциальным руководителям подход был еще более строгим: умение мобилизовать коллектив на выполнение оперативных и служебных задач, заслуженный, а не искусственно «завышенный» на бумаге специально для прохождения аттестации авторитет у подчиненных, грамотное использование позитивных наработок отечественного и зарубежного опыта построения системы органов внутренних дел – вот лишь некоторые моменты, ставшие ключевыми при принятии решения о назначении того или иного кандидата на руководящую должность.

Кардинальное решение руководства Управления МВД России по Приморскому краю о реорганизации территориальных органов внутренних дел края, принятое еще в начале года, позволило сгруппировать небольшие отделы в более крупные функциональные подразделения: 34 районных и городских ОВД преобразованы в 24. Серьезные изменения претерпело и штатное расписание приморской полиции: численность личного состава сократилось с 18 до 14 тысяч человек. «Уплотнение» органов внутренних дел Приморья – шаг не случайный и хорошо продуманный. Как отметил Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, за счет исключения лишних звеньев, повышения компактности и мобильности органов внутренних дел следует решить задачу повышения общей эффективности органов правопорядка: «Мы должны уметь побеждать не числом сотрудников, а качеством работы. В этой связи особое значение приобретают деловые характеристики российских полицейских, их оперативные навыки и мотивация».

В результате ротации кадров начальник Красноармейского отдела внутренних дел Владимир Руденко возглавил Отдел МВД России «Дальнереченский», а руководитель милиции города Спасск-Дальний Алексей Смолин рекомендован на должность начальника межмуниципального отдела МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Приморского края. Руководителем Отдела МВД России по Михайловскому району стал Олег Герега, который ранее возглавлял ОВД по Октябрьскому муниципальному району. ОМВД России по Шкотовскому району будет работать под началом Андрея Балюлина, бывшего начальника Лесозаводского отдела милиции. Отдел полиции по Пожарскому району и межмуниципальному отделу МВД РФ «Спасский» возглавят бывшие начальники следственных отделов органов внутренних дел. Причем, в ОМВД России по Пожарскому району начальником стала женщина – 37-летняя Оксана Головащенко. Прецедентов назначения представительниц прекрасного пола на такую сложную и ответственную работу в Приморье до сих пор не было.

Индивидуальный подход к каждому претенденту позволил свести к минимуму процент сотрудников, покинувших аттестационную комиссию с вердиктом «не рекомендован для службы в полиции». Таких в органах внутренних дел Приморья оказалось только 288. Тем не менее, согласно Трудовому кодексу, безработица и судорожные поиски места на бирже труда этим людям не грозят. Кадровики в погонах подготовили для тех, кто не смог подтвердить свою профессиональную пригодность для работы в полиции 1259 вакантных предложений в иных подразделениях системы МВД.

Активная позиция члена Общественного совета Владимира Найдина позволила склонить чашу весов по «спорным» кандидатам в сторону положительного решения их вопроса. К примеру, Владимир Анатольевич смог повлиять на принятие решения по аттестации одного из «проблемных» сотрудников – полицейскому дан карт-бланш. Кредит доверия он должен будет вернуть, работая в дежурной части одного из крупных городов Приморья.

Однако были и моменты, когда представитель Общественного совета, ставший «третейским судьей» при разборе жалоб и заявлений сотрудников, недовольных выводами и рекомендациями комиссии, убеждался в справедливости нареканий в отношении того или иного претендента: один из номенклатурщиков, давно забывших, что такое оперативная работа и выезд на место происшествия, имеющий негативную оценку профессиональных психологов, попытался занять более престижную руководящую должность. Правозащитник отклонил претензии соискателя и утвердился в справедливости первоначального решения аттестационной комиссии.

Аттестация сотрудников органов внутренних дел в Приморье завершена. Главным итогом ее проведения стало формирование профессионального полицейского коллектива, который сможет надежно защитить законные права и интересы жителей края.

«Наше общество ждет позитивных изменений в работе органов внутренних дел. Единая, мобильная, эффективная, технически оснащенная структура, ориентированная на защиту граждан от беззакония и коррупции, укомплектованная специалистами самого высокого уровня – такой видят полицию жители страны и нашего края. Уверен, что мы оправдаем их чаяния. Реальным доказательством действенности реформ и эффективности работы полиции станет наступательное, бескомпромиссное противодействие преступности и качественное улучшение оперативно-розыскной и профилактической деятельности. Резервы для этого у нас есть», - подчеркнул начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Андрей Николаев.