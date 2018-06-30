Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком

С 1 июля в 26 заведениях начнется массовое поедание приморского деликатеса

Рестораны-участники от Владивостока до Екатеринбурга сервируют гребешок прямо из аквариума по удивительной спеццене.

К первому Фестивалю Дальневосточных гребешков «На Гребне!», который пройдет в городах Дальнего Востока с 1 по 16 июля, присоединились Екатеринбург, Находка и Уссурийск.





Фестиваль «На Гребне!» посвящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов – приморскому гребешку, настоящей жемчужине Японского моря. Гребешок издавна считался деликатесом, а в настоящее время стал одной из визитных карточек Дальнего Востока. Чтобы познакомить гостей с истинным вкусом этого продукта, главным условием фестиваля становится подача именно свежего гребешка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" оррагинаторы фестиваля - ресторон Zuma.

Одной из целей фестиваля также можно назвать развитие гастрономического туризма на Дальнем Востоке, признанном в прошлом году «самым вкусным направлением» в России.

География фестиваля включает десятки ресторанов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Все рестораны-участники сервируют гребешок прямо из аквариума по специальной цене - три живых гребешка с авторским соусом от шеф-повара за 300 рублей.

В рамках мероприятия 9 июля в Zuma пройдет ужин шеф-повара Ильи Васильева (Leveldva, Москва), а 16 июля Фестиваль Дальневосточных гребешков «На Гребне!» закроется ужином трех шефов Владивостока, которые представят гостям авторские блюда из гребешка.

Организатором фестиваля выступает паназиатский ресторан Zuma, который с 2016 года является организатором международного фестиваля живых камчатских крабов «Держи краба!».

СПИСОК РЕСТОРАНОВ-УЧАСТНИКОВ:

Владивосток — фермерский ресторан «OGONЁK»,

Del Mar,

MOLOKO&MED,

Pazzo,

«Пятый океан»,

Zuma,

Port Cafe,

Novik Country Club,

«Виноваты звезды»,

Studio,

Old Fashioned,

Gusto,

«Невинные радости»,

Brugge Pub,

Billy`s Pub,

Hunter Pub,

«Фабрика Веранда»,

Holy Hop

Находка — «Докер Паб».

Уссурийск — кафе «Сказка».

Хабаровск — SOPKA, «Мускатный кит», «Аврора и Лис».

Петропавловск-Камчатский — Da Vinci, «Камчатка».

Екатеринбург – паназиатский гастробар MOMO.

Кроме "обязательной программы", каждый ресторан предлагает от себя три блюда из гребешков, которые он рекомендует попробовать гостям.

Напомним, фестиваль «На Гребне!» посвящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов – приморскому гребешку, настоящей жемчужине Японского моря. Гребешок издавна считался деликатесом, а в настоящее время стал одной из визитных карточек Дальнего Востока. Чтобы познакомить гостей с истинным вкусом этого продукта, главным условием фестиваля становится подача именно свежего гребешка.

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