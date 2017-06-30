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20 "тигров" вновь возвращаются в Сихотэ-Алинский заповедник
В Приморье в Сихотэ-Алинском заповеднике стартует четвертый сезон проекта "Отряд "Тигр"
1 июля студенческий экологический отряд "Тигр" возвращается к благоустройству экологических троп и созданию туристической инфраструктуры в Сихотэ-Алинском заповеднике. В четвертом сезоне студенты будут работать на тропах «Мыс Северный», «Бухта Голубичная» и «Озеро Благодатное», на кордоне «Благодатное», а также проведут разведку новой тропы – «Гора Лысая».
В 2017 году участниками отряда в Сихотэ-Алинском заповеднике стали 20 ребят из шести российский вузов. Десять студентов представляют Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, шесть - Дальневосточный государственный аграрный университет. По одному студенту прислали Мордовский государственный университет имени Огарева, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Воронежский и Новосибирский государственный аграрный университеты.
«Когда мы только начинали этот проект, нам было сложно представить конечный результат. Зачастую, общий оптимизм сменялся сомнениями, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают, и сейчас мы можем уверенно заявить, что созданная за три года студотрядом инфраструктура получилась достойной. Уверен, что новый, четвёртый отряд не только сохранит установленный своими предшественниками уровень, но, возможно, и превзойдёт его, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Что особенно важно, так это то, что, несмотря на активную работу отряда в течении трех последних лет и сопутствующее этому увеличение потока экологических туристов, численность тигра и его кормовых объектов в этих местах не снизилась. Это говорит о том, что баланс между природой и людьми возможен».
Каждый из ребят, прошедших отбор в отряд «Тигр», имеет опыт работы в команде и жизни в походных условиях, экспедициях. Будущие профессии студентов напрямую связаны с природоохранной сферой, поэтому приобретённые знания понадобятся им в дальнейшей работе.
Досье "Золотого Рога": Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. На его территории сохранен уникальный природный комплекс, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. В связи с этим в 1979 году на форуме ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного, а в 2001 году заповедник был включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Работы в Сихотэ-Алинском заповеднике продлятся с 1 июля по 15 августа. За это время ребятам предстоит трудится на трех существующих тропах и одном кордоне, а также разведать новую – четвертую тропу.
«Заповедник рад встретить четвертый студенческий отряд «Тигр». Надеюсь, что отработанная годами схема работы позволит использовать труд студентов максимально эффективно. Думаю, что студентов порадуют комфортные условия проживания. Из новшеств этого года – наличие постоянного энергоснабжения кордона Благодатное, оборудованного солнечными батареями», - комментирует директор Сихотэ-Алинского государственного заповедника Дмитрий Горшков.
На тропе «Мыс Северный» заменят более 75 метров настила, пострадавших от прошлогоднего урагана, установят информационные аншлаги и пикеты, а также проведут «гарантийное обслуживание» тропы и очистят побережье от мусора.
На тропе «Озеро Благодатное» сделают внутреннюю обшивку смотровой вышки, построенной отрядом в прошлом году, прокосят более 3 км тропы и установят пикеты. На кордоне «Благодатное» благоустроят информационную зону и общественные пространства, установят флагштоки и прокосят территорию.
Масштабные работы ждут тропу «Бухта Голубичная», работа над которой была начата в 2016 году. Здесь «Тигры» проведут разметку и расчистку более 10 км «верхнего» участка тропы, уложат настил на «нижнем» участке и установят указатели. Также на тропе, благоустроят подъем на сопку Каланча и две смотровые площадки.
Кроме уже существующих троп будет проведена разведка новой – «Сопка Лысая». Протяженность тропы составит около 8 км и к ее благоустройству планируется приступить в 2018 году.
Досье "Золотого Рога": Студенческий экологический отряд «Тигр» – образовательно-просветительский проект, созданный в 2014 году Центром «Амурский тигр» с целью развития экотуризма на Дальнем Востоке России и подготовки специалистов для природоохранной сферы. О результатах работы в предыдущие годы вы можете прочитать тут: 2016, 2015, 2014. Напомним, отряд «Тигр» благоустраивает экологические тропы и туристическую инфраструктуру в Лазовском и Сихотэ-Алинском заповедниках. О работе отряда в Лазовском заповеднике вы можете подробнее узнать тут. Проект «Студенческий отряд «Тигр» осуществляется при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» и АО «Техснабэкспорт».
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