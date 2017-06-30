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Жители и гости Владивостока в День города без подарков не останутся
1 июля, в День города, компания «МегаФон» приглашает всех жителей и гостей Владивостока заглянуть в интерактивный шатер компании, который будет установлен в главном месте гуляний – на площади Борцов за Власть Советов на Дальнем Востоке.
Завтра с 13.00 до 16ю00 на центральной площади Владивостока любители игр и активных развлечений смогут испытать свои силы в различных активностях от «МегаФона», получить памятные призы и сувениры.
Так, все желающие смогут сразиться в танцевальном баттле и исполнить зажигательный танец вместе с виртуальным партнером с помощью XВox, посоревноваться в скорости сбора полутораметрового паззла-кубика, сделать фото внутри гигантского смартфона, ответить на вопросы ведущего о мобильной связи. На празднике можно будет получить подробную консультацию по новой линейке тарифных планов «ВКЛЮЧАЙСЯ!» и услугам компании, а если гость праздника встретит промоутера с зеленым или фиолетовым шариком, он получит наклейку на телефон.
Активные пользователи Instagram смогут надолго сохранить лучшие моменты праздника при помощи Insta-печати. Для этого достаточно разместить в своём аккаунте Instagram фотографии с хэштегом #мегафон_вл и #включайся_вл, а Insta-принтер их автоматически найдет и распечатает фото. Здесь же можно будет забрать свои фотографии.
«День города – это всегда большой и яркий праздник для всех жителей Владивостока, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон, и мы сделаем его еще ярче. Наша компания готова подарить всем его гостям новые впечатления и хорошее настроение. На нашей интерактивной площадке каждый найдет себе занятие по душе, узнает больше о новых технологиях, а самые активные и удачливые обязательно уйдут домой с подарком».
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