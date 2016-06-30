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Окончание рабочей недели в Приморье будет дождливым

30 Июня 2016, 15:28 | Приморье

Сегодня, 30 июня, с центральных районов Китая на Амурскую область и Хабаровский край начнётся движение серии волновых циклонических образований. Во второй половине дня фронтальная облачность накроет западную половину Приморья, местами пойдут небольшие дожди. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Примгидромет.

В континентальной части воздух прогреется до +24...+29°С. На побережье сохранится выносная облачность с моря, местами моросящие очаги тумана, температуры воздуха +16...+21°C.

В пятницу, со смещением атмосферных фронтов, небольшие, местами умеренные дожди распространятся на большую часть края. Температурный фон немного понизится и составит +23...+28°С, на побережье +15...+20°C.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснением, без осадков. Местами туман, ослабевающий в середине дня. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+20°C, в пригороде до +24°C.

До конца рабочей недели в краевом центре будет преобладать облачная погода, временами возможны туман и морось. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температурный фон в ночные часы +13…+16°C, днем +16…+19°C.

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Теги: дождь  погода 



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