Приморский край готовится принять еще 2,5 тысячи соотечественников

Число участников программы содействия добровольному переселению в Приморье соотечественников на 2015 год увеличат до 2,5 тысяч человек. Такое решение принято на заседании межведомственной комиссии, которое прошло под председательством вице-губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как пояснил председатель комиссии, расширение программы вызвано ее популярностью среди жителей зарубежья. В этом году было запланировано принять по программе около 1300 человек. Однако на 1 июня число потенциальных переселенцев превысило 1700 человек. Более 70% прибывших - граждане трудоспособного возраста. Так, средний возраст переселенцев - 34 года. Около 50% - это граждане в возрасте от 30 до 45 лет.

Павел Серебряков отметил, что в Приморье приезжают достаточно образованные люди: более 80 процентов имеют профессиональное образование. 35 процентов - специалисты с вузовскими дипломами, почти 50 процентов имеют средне-профессиональное образование.

По информации краевого департамента труда и социального развития, вместе с увеличением числа потенциальных участников программы решено расширить перечень принимающих территорий до 26. В списке появились Дальнереченский и Лесозаводский городские округа, а также Кировский, Михайловский, Надеждинский, Хасанский и Ханкайский районы. Пока же территориями вселения являются 19 муниципальных образований края. Большей популярностью у соотечественников пользуются Артемовский, Находкинский и Уссурийский городские округа.

Кстати, на днях документы на участие в программе переселения в Приморском крае подали и 45 граждан Республики Молдова. Для того чтобы потенциальные переселенцы смогли побольше узнать о регионе, в департаменте труда и социального развития организовали видеоконференцию.

Большой интерес соотечественников, собравшихся в посольстве России в Молдавии, вызвал фильм о возможностях Приморья по приему соотечественников. Презентационный ролик содержит информацию о территориях вселения, вариантах трудоустройства, жилищного обустройства, социальных льготах, гарантированных программой по содействию переселению.

Кроме того, краевые власти сообщают, что год назад, в конце июня 2014 года, в Приморье появились первые вынужденные переселенцы из Украины. В краевом департаменте труда и социального развития отмечают: приморцы и сегодня активно помогают жителям братской страны, бежавшим от войны на Дальний Восток России.

Почти три тысячи обращений от граждан Украины поступило в филиалы Приморского центра социального обслуживания населения. Многие получили квалифицированные консультации по самым разным вопросам. Около 2,7 тысячи семей получили гуманитарную помощь продуктами и вещами. В благотворителях - коллективы предприятий, частные лица, общественные организации.

В эти дни Приморье включилось во всероссийскую благотворительную акцию «День знаний - в Новороссию». Жители региона могут передать детям Донбасса канцелярские принадлежности, вещи, подарки - все, что необходимо к началу нового учебного года.

Помощь будут принимать до 6 июля в Приморском центре социального обслуживания населения: г. Владивосток, ул. Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-14.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.