"Палеодеревня" вошла в число брендовых мест Приморья

В Приморье расширяется список брендовых мест, предложенных участниками экспертного совета по туризму. Как сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока, в число брендовых мест региона, вошел лагерь «Палеодеревня» в Находкинском городском округе. Он расположен в живописной лесной зоне у подножия средневекового памятника – Екатериновского городища и в 100 метрах от музейно-образовательного комплекса «Палеодеревня».

В 2 километрах от лагеря – скальный массив «Екатериновские пещеры», в 10 километрах – памятник природы Чандалаз.

Также рядом с лагерем «Палеодеревня» – морское побережье бухты Врангель, сопки Брат и Сестра. Расстояние от Владивостока – 180 километров.

Обычно лагерь работает в две смены. Кроме археологических раскопок и традиционной лагерной программы здесь проводятся занятия по лепке из глины, экологии и современному искусству, гостям предлагается расширенная экскурсионная программа.

Внутренняя работа лагеря строится на основе принципа самоуправления. Ребята самостоятельно формируют развлекательную программу лагеря, придумывают конкурсы и мероприятия. В лагере в вечернее время работает видеозал и дискотека.

В рамках лагеря проводятся походы и экскурсии: в Екатериновские пещеры, поселение эпохи палеолита в пещере имени Географического общества, городище на скале Пржевальского, на памятник природы – горный хребет Чандалаз.

Все смены принимают участие в деятельности музея под открытым небом «Палеодеревня». Здесь наглядно можно представить жизнь и быт первобытных и средневековых племён, поучаствовать в постройке древних жилищ и почувствовать себя их обитателями.

Занятия экспериментальной археологией дадут знания о древних ремёслах – гончарстве, обработке камня и металла. Мастера-гончары научат работать с глиной, изготавливать небольшие поделки. Действующая в «Палеодеревне» единственная в Приморье дровяная гончарная печь позволит оставить на память о лагере сделанные собственными руками керамические сувениры или посуду.

Напомним, задачу создать туристский бренд Приморского края поставил глава региона Владимир Миклушевский.

«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиная. Но и помимо неё есть потрясающие места, например, Золотая долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Губернатор Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток