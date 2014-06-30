Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Палеодеревня" вошла в число брендовых мест Приморья
В Приморье расширяется список брендовых мест, предложенных участниками экспертного совета по туризму. Как сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока, в число брендовых мест региона, вошел лагерь «Палеодеревня» в Находкинском городском округе. Он расположен в живописной лесной зоне у подножия средневекового памятника – Екатериновского городища и в 100 метрах от музейно-образовательного комплекса «Палеодеревня».
В 2 километрах от лагеря – скальный массив «Екатериновские пещеры», в 10 километрах – памятник природы Чандалаз.
Также рядом с лагерем «Палеодеревня» – морское побережье бухты Врангель, сопки Брат и Сестра. Расстояние от Владивостока – 180 километров.
Обычно лагерь работает в две смены. Кроме археологических раскопок и традиционной лагерной программы здесь проводятся занятия по лепке из глины, экологии и современному искусству, гостям предлагается расширенная экскурсионная программа.
Внутренняя работа лагеря строится на основе принципа самоуправления. Ребята самостоятельно формируют развлекательную программу лагеря, придумывают конкурсы и мероприятия. В лагере в вечернее время работает видеозал и дискотека.
В рамках лагеря проводятся походы и экскурсии: в Екатериновские пещеры, поселение эпохи палеолита в пещере имени Географического общества, городище на скале Пржевальского, на памятник природы – горный хребет Чандалаз.
Все смены принимают участие в деятельности музея под открытым небом «Палеодеревня». Здесь наглядно можно представить жизнь и быт первобытных и средневековых племён, поучаствовать в постройке древних жилищ и почувствовать себя их обитателями.
Занятия экспериментальной археологией дадут знания о древних ремёслах – гончарстве, обработке камня и металла. Мастера-гончары научат работать с глиной, изготавливать небольшие поделки. Действующая в «Палеодеревне» единственная в Приморье дровяная гончарная печь позволит оставить на память о лагере сделанные собственными руками керамические сувениры или посуду.
Напомним, задачу создать туристский бренд Приморского края поставил глава региона Владимир Миклушевский.
«Мы будем развивать туристический бренд Приморья. Это интегрированная игорная зона в бухте Муравьиная. Но и помимо неё есть потрясающие места, например, Золотая долина в Партизанском районе. Я много где путешествовал, и красивее мест не видел. И мы должны все это использовать. А мы иногда не обращаем внимания на то, в каком красивом месте живем. Но этот бренд надо создавать всем вместе», - подчеркнул Губернатор Владимир Миклушевский.
Новости тематики
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
Новости раздела
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм