Власти Приморья поручили очистить побережье Хасана от нефти максимально оперативно

В департаменте гражданской защиты Приморского края отметили, что уже убрано 2,7 километра из 8 береговой линии. В мероприятиях по очистке задействованы 110 человек. Это бойцы студенческих отрядов, спасатели Приморской поисково-спасательной службы и МЧС России, члены добровольной пожарной охраны Хасанского района, а также 15 единиц техники.

«Первое, что делается на берегу – убираются водоросли. Если видно, что песок тоже загрязнен, данный участок закидывается опилками. В течение 3-4 часов они впитывают в себя мазут, затем загрязненный слой вместе с опилками собирают и отвозят на утилизацию. Данные работы по очистке планируется завершить к завтрашнему дню», - сообщил директор департамента Валентин Басаргин.

В настоящее время на воде также выставлены боновые заграждения для предупреждения попадания нефти в открытое море. Также ведутся работы по ликвидации в море второго нефтяного пятна, обнаруженного главой Приморья Владимиром Миклушевским во время облета места ЧП вчера, 29 июня.

Напомним, по мнению Владимира Миклушевского, наказание виновных в ЧП должно быть самым серьезным. Поручение тщательно разобраться в ситуации и выявить причины, а главное виновников ЧП, глава региона дал правоохранительным органам.

«Я лично облетел территорию, могу сказать, что это не просто халатность, это экологическое преступление государственного масштаба. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона», - подчеркнул глава региона.

Владимир Миклушевский также поручил завершить работы по очистке береговой линии максимально оперативно – в течение двух суток.

ZRPRESS.RU, Владивосток