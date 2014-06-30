Беженцы с Украины приедут и в Приморье

Уже одобрено 110 заявлений украинских добровольных переселенцев. Более пятидесяти из них получили свидетельства участников госпрограммы содействия добровольному переселению на территорию Российской Федерации. Еще семь заявлений – находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как уточнили в департаменте труда и социального развития Приморского края, ни одного отказа в участии в переселении для граждан Украины в Приморье не было.

Всего с начала 2014 года поступило 117 заявлений от бывших соотечественников, имеющих украинское гражданство. Планируется, что вместе с участниками в регион готовы переехать около двухсот членов их семей.

7 заявлений от бывших соотечественников находятся на рассмотрении в муниципальных образованиях, определенных под территории вселения. В Приморском крае это Арсеньев, Артем, Дальнегорс, Находка, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также Анучинский, Красноармейский, Лазовский, Партизанский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский районы.

Директор департамента Лилия Лаврентьева подчеркнула, что все социальные гарантии, которые дает участникам госпрограмма по добровольному переселению соотечественников, будут обеспечены в полном объеме.

ZRPRESS.RU, Владивосток