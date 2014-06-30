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В ДВФУ бесплатный набор почти укомплектован
3 600 абитуриентов подали свои документы на поступление в Дальневосточный федеральный университет за первую неделю приемной кампании, которая стартовала в вузе 20 июня, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, ежедневно в приемной комиссии ДВФУ принимают более 500 личных и online-заявлений от выпускников школ этого года и прошлых лет. Желающие учиться в крупнейшем вузе Дальнего Востока на сегодняшний день представляют 30 субъектов Российской Федерации.
За семь дней кампании по набору студентов около 2 700 человек подали заявления лично — в кампусе на острове Русский и вузовских филиалах. Еще 920 абитуриентов воспользовались возможностью зарегистрироваться online на сайте ДВФУ. Для сравнения, за первую неделю приемной кампании 2013 года с документами в вуз обратились 1 700 человек, а к концу кампании число абитуриентов составило 7 667.
Ежедневно расширяется география поступающих. Наряду с традиционно активными регионами Дальнего Востока заявления идут из Новосибирской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Омской, Томской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Кемеровской, Ростовской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Алтая и Дагестана. По итогам приемной кампании 2013 года документы в ДВФУ подали абитуриенты из 69 субъектов РФ, а в 2012 году — из 56.
По-прежнему, самыми популярными для поступления являются Инженерная школа, Школа экономики и менеджмента, Школа естественных наук, Школа региональных и международных исследований. Уже сейчас можно говорить, что высокий конкурс в этом году ожидается на такие направления, как «Строительство», «Нефтегазовое дело», «Медицинская биохимия», «Фармация», «Лечебное дело», «Математика и компьютерные науки», «Информационная безопасность», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Конфликтология», «Социология», «Дизайн», «Бизнес-информатика» и «Педагогическое образование» (китайский и корейский языки). Отслеживать конкурсную ситуацию по Школам и каждому из направлений абитуриенты и их родители могут через специальный раздел сайта ДВФУ, где информация обновляется ежедневно — по мере обработки данных.
Напомним, в 2014 году Министерством образования и науки РФ утверждены контрольные цифры приема в ДВФУ по программам высшего профессионального образования — 4 063 места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Общий план набора составит порядка 6 000 человек. На выбор абитуриентов вуз предлагает 100 программ бакалавриата и специалитета, в том числе ряд новых, а также 75 направлений магистратуры, в рамках которых реализуется более 170 магистерских программ.
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