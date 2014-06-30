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Экологическое бедствие грозит уничтожить туриндустрию Приморья
Накануне, 29 июня, во время второго облета главы региона Владимира Миклушевского места ЧП в Хасанском районе обнаружено еще одно нефтяное пятно.
В бухту за мысом Молотова оперативно направлен буксир из Славянки. Специалисты определят степень загрязнения, консистенцию пятна и произведут обработку сорбентами. Как доложили представители государственной морской аварийно-спасательной службы, по предварительным данным разлив нефтепродуктов произошел вовремя бункировки в открытом море. Разрешение на это выдается Минтрансом, однако уже в течение двух дней выйти на специалистов этого министерства не удается.
«Заграждения устанавливаются для предупреждения распространения радужной пленки по акватории. Поверхность воды будет обработана специальными средствами для уничтожения пленки и береговая линия - нефтесобирающими сорбентами. Такая технология применяется во всем мире», - отметил он.
В ходе оперативного совещания с профильными ведомствами было рекомендовано гостям и жителям Приморья воздержаться от поездок в акваторию порта Зарубино. В настоящий момент отдыхающим въезд в бухты Малая и Большая Кубанка – запрещен.
Принято решение огородить бухту бонами - специальными устройствами, которые препятствуют выходу нефти в открытое море. Уже сейчас специалисты свозят на берег опилки, чтобы вычистить береговую линию.
Личный состав МЧС, группы добровольной пожарной дружины, волонтеры, студенческие отряды направлены на место ЧП, чтобы начать очистку берега.
Губернатор дал поручение правоохранительным органам тщательно разобраться в ситуации и выявить причины, а главное виновников ЧП. Уже известны данные всех судов, которые находились в месте разлива нефти.
Как заявил Владимир Миклушевский, наказание виновных в ЧП должно быть самым серьезным.
«За это экологическое преступление виновные должны не только заплатить немалый штраф, но и понести уголовную ответственность», - считает глава Приморья.
О вреде нанесенном туриндустрии пока не сообщается. Однако в этом году в районе бедствия должна была начаться реализация сразу нескольких интересных проектов. В их числе – строительство аквапарка и гостиницы-марины (со стоянкой для яхт и катеров) в Хасанском районе.
Имеет ли смысл сейчас воплощать планы в жизнь уже не известно…
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