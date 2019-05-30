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"Ростелеком" подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 1824 IP-камеры в Приморском крае
«Ростелеком» оборудовал в школах Приморского края систему видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена, который пройдет с 27 мая по 1 июля. В аудиториях пунктов проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) размещены в общей сложности 1824 видеокамеры.
Специалисты «Ростелекома» установили систему видеонаблюдения в 907 аудиториях в 76 школах региона и РЦОИ. Онлайн-трансляция со всех камер будет доступна на портале www.smotriege.ru.
В каждой аудитории пункта проведения экзамена (ППЭ) и штабе руководителя ППЭ установлено не менее двух IP-камер. Они располагаются таким образом, что в их объектив попадают все участники ЕГЭ и номера их рабочих мест, а также находящиеся в аудитории организаторы экзамена, процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и последующей упаковки.
«Ростелеком» уже шестой год обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ в Приморском крае. Каждый раз мы вносим что-то новое, модернизируем систему, чтобы обеспечить максимальную объективность сдачи экзамена. Так, в этом году компания использует систему видеоаналитики, которая позволяет идентифицировать участников ЕГЭ. Кроме того, в Приморье все подключенные к системе видеонаблюдения программно-аппаратные комплексы организованы на базе IP-камер. Они поддерживают более высокое качество изображения, а также проще в техническом оснащении и не нуждаются в дополнительном оборудовании — ноутбуке», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов
Работа системы постоянно находится под контролем сотрудников «Ростелекома», для оперативного устранения повреждений подготовлены несколько аварийно-восстановительных бригад.
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