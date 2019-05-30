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Юный спортсмены из Приморья борются за путевку в футбольный лагерь ФК "Барселона"
Команда из Уссурийска сражается в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за главный приз
В Сочи проходят групповые игры финала XV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Участие в них принимает команда Центра содействия семейному устройству г.Уссурийска. Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.
Традиционно Соревнования проходили в три этапа. В феврале и марте более 4 000 ребят сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля игры прошли в восьми регионах России и Таджикистане: Азове, Санкт-Петербурге, Туле, Москве, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле и Душанбе. В каждом городе были определены призеры, которые получили право выхода в финальную стадию первенства. В региональном этапе во Владивостоке в финал вышли команды из Центра содействия семейному устройству г.Уссурийска и Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Н. Подгорбунского.
В Сочи для ребят организована насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа, которая началась 27 мая с вечера знакомств. Во вторник, 28 мая, после торжественной церемонии открытия прошли первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправились на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр Соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоялась игра, в ходе которой ребята познакомились с профессиями спортивной индустрии.
Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетили легендарный стадион «Фишт». Сотрудники МегаФона подготовили для команд интересную программу, которая позволила узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах, игра «Цифровой мир начинается с тебя» проходит 29 и 30 мая.
По итогам прошедших матчей обе команды из Уссурийска и Читы вышли в полуфинал. Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в пятницу 31 мая.
Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак отметила: «С каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству. В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и спорте. Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого!»
«Будущее зависит от тебя» —самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нем приняли участие более 3,5 тысяч команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано более 2740 видеоанкет об участниках турнира и более 630 из них обрели новую семью.
Главный приз турнира — путевка в футбольный лагерь ФК «Барселона» в Сочи с 25 июля по 3 августа. Победителей ждет 10 дней тренировок и теории по испанской методологии на современной базе на берегу Черного моря, 5-разовое спортивное питание, экскурсионная программа, спортивные развлечения, конкурсы и соревнования. На торжественном закрытии футболистам вручат именные игровые футболки и международный сертификат о прохождении школы. В лагере также будут работать кураторы-педагоги, которые подготовили для детей развивающую программу, направленную на командообразование, социальные навыки, общение и пр.
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