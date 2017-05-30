Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Молодые семьи во Владивостоке получили субсидии на покупку жилья
93 молодые семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения социальной выплаты на покупку или строительство жилья. В торжественной обстановке их вручили и.о. главы краевого центра Константин МЕЖОНОВ и первый вице-мэр Екатерина ХИМИЧ.
«Всегда приятно, когда делаешь жизнь людей лучше, и жизнь молодых семей особенно, - обратился к присутствующим Константин Межонов. - Потому что в ваших руках - будущее Владивостока. Если вы решили обзавестись собственным жильем, значит, твердо решили здесь жить и работать. Конечно, сегодня купить свою квартиру или построить дом непросто. И я рад, что в администрации Владивостока нашли возможность помочь вам в этом».
Свидетельства дают молодым семьям право получить от 30 до 35% от стоимости жилого помещения (стоимость считается по нормативу, установленному Минстроем РФ, сегодня норматив в Приморье составляет 48 532 рублей за кв. метр).
В этом году семьи получат от 611 тысяч рублей до 1 млн 528 тыс. - в зависимости от состава семьи, и это, безусловно, огромная поддержка. До 25 декабря семьям необходимо реализовать эти сертификаты, то есть купить квартиры или другое жилье. Оставшуюся часть суммы участники программы будут выплачивать уже самостоятельно.
Пока сертификаты получили 93 из 103 семей - участников программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке». Остальные планируется выдать в ближайшие дни.
Социальные выплаты семьи могут потратить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Средства на выплаты поступают из федерального, краевого и муниципального бюджетов.
Напомним, программа поддержки молодых семей в вопросе приобретения жилья действует во Владивостоке с 2009 года. За эти годы социальные выплаты получили 380 владивостокских семей.
Светлана СМИРНОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Молодые семьи во Владивостоке получили субсидии на покупку жилья
- Приморский край опережает остальные регионы России по скорости оформления земельного участка
- В Приморье обманутые дольщики смогут получить прописку по решению арбитражного суда
- В Приморье готово к выдаче почти три миллиона гектаров
- В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно будет получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
- Приморца осудили за то, что он "пригрел" гастарбайтера
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Против чиновников в Приморье завели дело по "дальневосточному гектару"
- У жителей Приморского края до завершения бесплатной приватизации осталось немного времени
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
Новости раздела
- Молодые семьи во Владивостоке получили субсидии на покупку жилья
- Оксана Силантьева проведет мастер-класс во Владивостоке про "Войну за секунды, копейки, любовь"
- Завтра в Приморье испортится погода
- "Золотому Рогу" двадцать пять – "бумага" ягодка опять!
- Приморье становится туристическим хабом
- Ученые пишут летопись Национального парка "Бикин"
- Не давайте взятку!
- Дайверы Приморья очистят акваторию и прибрежную зону острова Русский
- Крестный ход из Владивостока отправляется в Сирию
- Во Владивостоке восстановили права уволенного работника
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- У одного из портов Владивостока сменился гендиректор
- Владивосток. По улице - в историю
- В Приморье продолжается преследование рыболовной компании "Восток-1"
- Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
- Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре
- Над рублем сгущаются большие и черные тучи
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии