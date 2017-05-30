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Молодые семьи во Владивостоке получили субсидии на покупку жилья

30 Мая 2017, 18:30 | Приморье

93 молодые семьи Владивостока стали обладателями свидетельств о праве получения социальной выплаты на покупку или строительство жилья. В торжественной обстановке их вручили и.о. главы краевого центра Константин МЕЖОНОВ и первый вице-мэр Екатерина ХИМИЧ.

«Всегда приятно, когда делаешь жизнь людей лучше, и жизнь молодых семей особенно, - обратился к присутствующим Константин Межонов. - Потому что в ваших руках - будущее Владивостока. Если вы решили обзавестись собственным жильем, значит, твердо решили здесь жить и работать. Конечно, сегодня купить свою квартиру или построить дом непросто. И я рад, что в администрации Владивостока нашли возможность помочь вам в этом».

Свидетельства дают молодым семьям право получить от 30 до 35% от стоимости жилого помещения (стоимость считается по нормативу, установленному Минстроем РФ, сегодня норматив в Приморье составляет 48 532 рублей за кв. метр).

В этом году семьи получат от 611 тысяч рублей до 1 млн 528 тыс. - в зависимости от состава семьи, и это, безусловно, огромная поддержка. До 25 декабря семьям необходимо реализовать эти сертификаты, то есть купить квартиры или другое жилье. Оставшуюся часть суммы участники программы будут выплачивать уже самостоятельно.

Пока сертификаты получили 93 из 103 семей - участников программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке». Остальные планируется выдать в ближайшие дни.

Социальные выплаты семьи могут потратить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Средства на выплаты поступают из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Напомним, программа поддержки молодых семей в вопросе приобретения жилья действует во Владивостоке с 2009 года. За эти годы социальные выплаты получили 380 владивостокских семей.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: недвижимость  жилье 



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