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Оксана Силантьева проведет мастер-класс во Владивостоке про "Войну за секунды, копейки, любовь"

30 Мая 2017, 17:00 | Приморье

Мультимедийный продюсер расскажет участникам МедиаСаммита о маркетинге медиапроектов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточный МедиаСаммита-2017.

Мультимедийный продюсер Оксана Силантьева проведет мастер-класс "Маркетинг медиапроектов: война за секунды, копейки, любовь" на Дальневосточном МедиаСаммите-2017. Мастер-класс даст представление о том, какие компетенции нужно развивать медиаменеджерам и редакторам, которые хотят быть значимыми, авторитетными и востребованными на информационном рынке. Посетить секцию смогут обладатели пакетов "Медиа-Про" и "Медиа-Максимум".

— Мой мастер-класс будет посвящен тому, как работает медиа на рынке, что помогает успеху в цифровом информационном мире, а что тормозит развитие. Использование слова "война" в презентации не случайно. Используя эту метафору и работы великих полководцев прошлого, мы рассмотрим, что такое "вывод медиа на рынок", "борьба за территорию", "критерии успеха", "победа". Это системный подход к медиапродукту, который создают редакции. Многим медиаменеджерам не хватает такого системного понимания, что именно они делают. Они хватаются за решение тысячи тактических вопросов, не определившись со стратегией. И даже не осознав, в какие именно сражения им приходится вступать.

Меня часто просят подсказать, какие форматы материалов на сайте сейчас "самые модные". Но с точки зрения полководца, не важно, какого цвета у солдат сапоги, важно, чтобы они были непромокаемые, сухие и не натирали мозолей. То есть важны совсем другие характеристики. Совсем не те, которые кажутся важными на первый взгляд. Модные форматы не спасут, если не продумана концепция издания, — сказала Оксана Силантьева.

По словам мультимедийного продюсера, в ходе мастер-класса участники посмотрят на работу редакции целостно, определят, какие параметры значимы, а какие — нет.

— Объемная картина даст представление о том, как вести себя по отношению к конкурентам, аудитории, рекламодателям, коллегам. Мастер-класс даст представление о том, какие компетенции нужно развивать медиаменеджерам и редакторам, которые хотят быть значимыми, авторитетными и востребованными на информационном рынке, — отметила Оксана Силантьева.

По словам Оксаны Силантьевой, которая не первый раз принимает участие в МедиаСаммите, от форума она ожидает интерактива и готовности участников не просто слушать, записывать и фотографировать слайды, а отвечать на вопросы, решать кейсы и задачи, включаться на полную в обсуждение важных вопросов.

Досье "Золотого Рога": СИЛАНТЬЕВА Оксана Михайловна — мультимедийный продюсер, тренер-консультант в сфере внутренней, внешней и массовой коммуникации, маркетинга и менеджмента мультимедийных проектов. Антикризисный менеджер, специалист по трансформации редакций. Эксперт в области интерактивного обучения. Магистр мультимедиа журналистики (диплом Bournemouth University, Великобритания). Консультирует редакции масс-медиа, читает открытые лекции, проводит семинары и тренинги по медиаменеджменту, журналистике, стратегиям продвижения, теории и практике медиакоммуникаций, креативному маркетингу в Москве, 32 регионах России, Казахстане, Армении, Киргизии, Кипре.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: медиапроекты  маркетинг  медиасаммит 



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