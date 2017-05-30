www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.71 р. 100 JPY: 50.93 р.
EUR: 63.37 р. 10 CNY: 82.72 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Завтра в Приморье испортится погода

30 Мая 2017, 16:20 | Приморье

В предстоящие дни она будет неустойчивой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Обширный холодный высотный циклон, который медленно смещается из Якутии на юго-восток, на большую часть рабочей недели определит погоду над югом Дальневосточного региона.

В первую половину недели погода в Приморье с переменной облачностью, местами небольшие дожди. Ветер умеренный. Температурный режим однородный, ночью +8…+13 °C, на северо-востоке +1…+6 °C. Днем +20…+27 °C, на побережье +11…+17 °C.

Во второй половине недели циклон будет перемещаться над Приморским краем. В это время начнет преобладать низкая облачность, увеличится интенсивность и площадь дождей.

В условиях облачной погоды фон температуры воздуха понизится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке в течение недели ожидается переменная облачность, не исключены небольшие кратковременные дожди. Температурный фон ночью +7…+10 °C, днем +14…+17 °C. Будет дуть свежий ветер.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: прогноз  погода 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru