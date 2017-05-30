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Завтра в Приморье испортится погода
В предстоящие дни она будет неустойчивой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Обширный холодный высотный циклон, который медленно смещается из Якутии на юго-восток, на большую часть рабочей недели определит погоду над югом Дальневосточного региона.
В первую половину недели погода в Приморье с переменной облачностью, местами небольшие дожди. Ветер умеренный. Температурный режим однородный, ночью +8…+13 °C, на северо-востоке +1…+6 °C. Днем +20…+27 °C, на побережье +11…+17 °C.
Во второй половине недели циклон будет перемещаться над Приморским краем. В это время начнет преобладать низкая облачность, увеличится интенсивность и площадь дождей.
В условиях облачной погоды фон температуры воздуха понизится на 3–5 градусов.
Во Владивостоке в течение недели ожидается переменная облачность, не исключены небольшие кратковременные дожди. Температурный фон ночью +7…+10 °C, днем +14…+17 °C. Будет дуть свежий ветер.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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