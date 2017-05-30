Приморье становится туристическим хабом

Регион может усилить туристический потенциал Дальнего Востока, став воротами для путешественников из России и АТР

По итогам прошлого года Приморский край вошел в пятерку самых популярных регионов России среди туристов, показывая почти двойной прирост турпотока. Столь быстро растущий рынок интересует не только отечественных, но и иностранных путешественников, и власти Приморья видят перспективы развития в объединении туристического потенциала с другими регионами Дальнего Востока. По мнению экспертов, Приморский край таким образом усилит свои позиции и даст толчок к формированию туристических дестинаций на других территориях ДФО. Эти вопросы представители туристической индустрии обсудили в рамках Тихоокеанского туристского форума.

Как отметила директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга ЯРИЛОВА, туристическое развитие Дальнего Востока становится одной из приоритетных задач России. По ее словам, несмотря на то что турпотоки в регион постоянно растут, потенциал субъектов гораздо выше. Для удержания огромного интереса иностранцев и россиян к региону необходимо проводить активную политику по формированию и продвижению новых турпродуктов Дальнего Востока.

По мнению экспертов, объединенный туристический продукт, связывающий несколько регионов Дальнего Востока, был бы более весомым на международном и российском туристических рынках. Именно поэтому межрегиональный проект «Восточное кольцо России», соединивший 12 субъектов, выглядит столь привлекательным. В 2016 году, когда было подписано Соглашение о реализации проекта, новые маршруты уже объединили разные субъекты. Координатором этой работы назначен Приморский край, и профильный департамент региона уже разработал план развития, который власти готовы передать в Минкультуры и Ростуризм на предварительное согласование. Как отметила Ольга Ярилова, регионам еще предстоит разработать единый сайт, единый логотип и другие презентационные продукты, которые позволят успешно продвигать бренд «Восточное кольцо» на туристических рынках.

Досье "Золотого Рога": В 2016 году на туристический рынок впервые вышли совместные межрегиональные турпродукты под брендом «Восточное кольцо» – это маршруты «Восточное кольцо», «Тигровый бриллиант», «Восточное ожерелье», «Пять стихий». Еще два продукта вышли на рынок совсем недавно – «Легенды Тихого океана» и «Огненный тигр». Маршруты объединили Сахалин, Камчатку, Приморье, Якутию и Хабаровск.

Впрочем, основной блок работы еще впереди. В ходе реализации проекта «Восточное кольцо» субъекты сталкиваются с различными проблемами. Их озвучили в ходе межрегионального совещания, состоявшегося в рамках ТТФ-2017. Специфика каждого региона предполагает уникальные подходы. Например, вопросы сохранности природных объектов остро встают на Камчатке и Чукотке, что требует ограничения туристических потоков, увеличения стоимости маршрутов и создания эксклюзивных турпродуктов. В то же время Приморский край и Якутия делают ставку на событийный туризм, привлекающий другую аудиторию – массовую. Именно поэтому объединение регионов с этой точки зрения выглядит проблематичным. Другая проблема, не менее остро встающая перед совместными маршрутами, – стоимость перелета.

Туристические бренды территорий

Именно из-за сложностей в объединении многие регионы не делают ставку на совместное продвижение, предпочитая брендировать территории самостоятельно. Поэтому в центре внимания участников ТТФ были вопросы развития туризма, связанные с продвижением городов и регионов на отечественном и международном рынках.

В рамках круглого стола «Как развивать туризм в России. Диалоги с практиками» возможность подискутировать получили не только представители туристической индустрии Сибири и Дальнего Востока, но и эксперты из центральной России. В обсуждении принимали участие авторы успешных федеральных туристических проектов. В ходе диалога спикеры поделились опытом продвижения туристских проектов, а специалисты сферы региональной туриндустрии – представители туроператоров, отелей, туркомплексов, музеев, вузов и туристско-информационных центров получили возможность познакомиться с лучшими практическими кейсами в России и выработать новые решения по повышению туристической привлекательности регионов. На форуме были представлены 10 концепций туристического бренда России, отобранных Экспертным советом для участия в финальном этапе конкурса.

Как отмечает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ, сегодня инициативы, связанные с разработкой территориальных туристических брендов, реализуются во многих субъектах страны. «Это комплексная работа, связанная с разработкой стратегии позиционирования и взаимодействия с целевыми аудиториями, с созданием визуального образа. В 2017 году планируется утвердить официальный туристический бренд России. На его основе регионы смогут разработать свои собственные бренды. Таким образом мы сможем суммировать наши ресурсы для презентации туристского потенциала России внутри страны и за рубежом», - говорит руководитель Ростуризма.

Иностранный потенциал

Брендирование территорий направлено в первую очередь на привлечение иностранных туристических потоков. В Приморье эта работа идет сразу по нескольким направлениям. Например, в этом году Тихоокеанский туристский форум объединился с международным форумом стран Северо-Восточной Азии (IFNAT), расширив тем самым свою деловую программу и предоставив возможность экспертам туристической индустрии макрорегиона участвовать в дискуссиях на актуальные темы. В рамках форума состоялись практические сессии по взаимодействию с ключевыми партнерами – Китаем, Республикой Корея и Японией. По итогам встреч были приняты конкретные решения, направленные на расширение возможностей взаимодействия.

Как отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ, ближайший год станет прорывным для развития сотрудничества с Южной Кореей. «В феврале в Пхёнчхане пройдут Олимпийские игры, и это хорошая возможность для Приморья стать транзитной точкой для дальневосточников-гостей Олимпиады и заинтересовать туристов короткими турами в регионе, а для Республики Корея – увеличить турпоток из России в свою страну. С представителями туротрасли Китая мы обсудили наиболее перспективные направления привлечения туристов из КНР. Турпоток из этой страны динамично растет, и мы продолжаем работу по сохранению этой тенденции. Японские эксперты поделились своим представлением о том, какие меры нужно принять нам для того, чтобы путешественники из Страны восходящего солнца чаще выбирали для турпоездок Приморский край», – поделился директор департамента.

Подчеркнула иностранный акцент и XXI международная туристская выставка Pacific International Tourism Expo, организованная благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. В этот раз свой туристический потенциал представляли компании из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии в более 100 экспозициях.

В ходе торжественного открытия выставки губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что туристический рынок АТР сегодня является самым быстрорастущим в мире и задача властей – сделать Приморский край мощным туристическим хабом, который принимает и перераспределяет часть турпотока стран АТР, формирует пакетные туры в другие регионы нашей страны.

Также в рамках PITE подвели итоги регионального конкурса профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм. Владивосток», направленного на повышение эффективности и качества обслуживания туристов, а также формирование статуса и престижа профессии экскурсовода. Авторы девяти лучших экскурсий, разработанных как профессиональными экскурсоводами, так и студентами вузов Приморья, получили награды в трех номинациях: «Экскурсия глазами молодых», «Экскурсионная мозаика» и «Виртуальная экскурсия».

Досье "Золотого Рога":

PITE является самой большой площадкой в Дальневосточном федеральном округе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, считается знаковым событием для Приморского края и включена в официальный перечень мероприятий, проводимых администрацией региона.

Выставка традиционно объединяет ведущие представительства национальных туристических офисов стран АТР, государственные органы управления туризмом РФ и Дальнего Востока России, российские и зарубежные туристические компании. В PITE-2016 приняло участие 177 российских и зарубежных компаний. За три дня работы выставку и состоявшийся на Набережной ДВФУ Дальневосточный фестиваль «День путешественника» посетило более 43 тыс. человек.

На фото: Туроператоры ждут большего от Свободного порта Владивосток.

Елена АБАШЕВА. Фото Ивана КРЫШАНА.