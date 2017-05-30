Ученые пишут летопись Национального парка "Бикин"

Газета «Золотой Рог» продолжает конкурс «Заповедное Приморье»

Национальный парк «Бикин» - самая молодая заповедная территория Приморья и одновременно самая большая. Ее площадь составляет 1,16 млн га. Ее появление не стало неожиданностью для приморцев, поскольку именно в бассейне реки Бикин на большой территории в первозданном виде сохранилась уникальная Уссурийская тайга. Краевой государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы создание этой ООПТ было определено одной из важнейших задач. И она на сегодняшний день выполнена - природа и самобытный этнос коренных народов, проживающих здесь, получили особую защиту.

Как недавно сказал директор национального парка Алексей КУДРЯВЦЕВ: «Сегодня деятельность нашего национального парка направлена не только на сохранение природных комплексов Бикина, но и на поддержание культуры и традиций коренных малочисленных народов, которые ведут на территории парка традиционный образ жизни в течение нескольких веков природосберегающими методами. В том, что природа бассейна Бикина сохранена в первозданном состоянии, большая заслуга коренных малочисленных народов: удэгейцев, нанайцев, орочей».

























Еще в 2010 году территория будущего национального парка была включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В апреле 2015 года Президент РФ Владимир ПУТИН отдал поручения по созданию этой ООПТ, и 3 ноября этого же года было принято соответствующее постановление правительства. Надо отметить, что особую роль в создании этой заповедной территории сыграли ученые ДВО РАН, для которых она еще не успела раскрыть все свои тайны, и общественные организации - «Центр Амурский тигр», Всемирный фонд дикой природы WWF России и другие.

Именно Национальный парк «Бикин» 12 марта этого года при поддержке WWF России и Координационного совета заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока открыл марафон «Заповедная волна» по популяризации в Год особо охраняемых природных территорий 23-х таких дальневосточных территорий. Сейчас «Заповедная волна» завершает свою работу и подводит итоги.

Надо отметить, что именно бассейн реки Бикин оказался спасательным «ковчегом» для краснокнижного амурского тигра. Здесь он смог лучше всего выжить в тяжелое для этого вида время и, когда он был взят под защиту, распространиться по другим территориям. Сегодня популяция бикинских тигров составляет около 10% общей численности этого вида на Дальнем Востоке.

Животный мир среднего и верхнего Бикина в целом насчитывает около пятидесяти видов млекопитающих, которые постоянно проживают на этой территории. Из них 16 - хищники. Здесь встречаются бурый и гималайский медведи, соболь, норка, колонок, выдра, уссурийский барсук, енотовидная собака, ондатра, белка. Добычей хищникам служат кабан, косуля, кабарга, лось, изюбрь, пятнистый олень. Изредка на территории этого национального парка встречаются волк, красный волк, харза, горал и северный олень.

Леса и воды Бикина являются пристанищем для почти двухсот видов птиц, из которых половина здесь гнездится. Около полутора десятков занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Если очень повезет, здесь можно встретить японского и чёрного журавля, чёрного аиста, утку-мандаринку, рыбного филина, хохлатого орла, райскую мухоловку, длинноклювого пыжика и других редких птиц.

На земле и воде можно встретить 7 видов амфибий и 10 - рептилий. Очень разнообразен и бикинский мир насекомых.

Это богатство животного мира поддерживается богатством флоры - здесь южные растения прекрасно соседствуют с растениями, характерными для умеренного и даже сурового северного климата, которые образуют сплошные широколиственные и широколиственно-кедровые леса. Встречаются кедр корейский, пихта, ель. Из лиственных пород - дуб, ясень, липа, береза, амурский бархат, маньчжурский орех, аралия. Здесь же можно увидеть элеутерококк и легендарный женьшень.

Горы высотой до 1 900 метров над уровнем моря и изрезанный долинами рек и ручьев ландшафт национального парка «Бикин» позволяет увидеть все биоразнообразие этой большой территории даже на сравнительно небольшом ее участке, что подтверждает мнения ученых-дальневосточников, что эти места уже в ближайшие годы смогут стать Меккой международного экотуризма в Приморском крае.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.