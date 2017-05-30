"Золотому Рогу" двадцать пять – "бумага" ягодка опять!

«Золотому Рогу» - четверть века! Самое время поразмышлять о будущем печатных СМИ

Вначале, как известно, было слово. Потом слов становилось все больше и больше, а в голове-то все не удержишь, да и с другими людьми хочешь-не хочешь, а поделиться надо, поэтому слова (как вариант - образы) начали царапать на скалах, дощечках, папирусе, бересте и всем остальном, что только под руку попадется. Дошла очередь и до бумаги…

У кого-то эта работа получалась лучше, а кто-то еще и умничать при этом начал. Они и стали первыми журналистами, которым суждено было долгие века быть фактически небожителями: люди быстро поняли - тот, кто владеет информацией, владеет миром. Вторая древнейшая и все такое! А потом все начало рушиться…

И напрасно кто-то думает, что, дескать, пускай это бумажные СМИ думают, как выживать и искать свою нишу, а вот нас, интернетчиков, это особо и не касается. Увы, касается, да еще как! Проблема-то не в том, на каком носителе ты получишь информацию, проблема в том, что люди, получив благодаря гаджетам доступ к нужной им информации по принципу «здесь и сейчас», в массе своей перестали особо нуждаться в профессиональных посредниках. Почему? На мой взгляд, ответ прост.

Вот возьмем читателей. Для тех, кто еще не в теме, открою страшную тайну: оказывается, что большинство наших людей, из некогда самой читающей в мире нации, абсолютно нормальны. Их интересует в основном личная информация: о родных и близких, своих школах и университетах, работе и коллегах и проч. А это сегодня можно получить практически мгновенно. Причем, как выяснилось, в обрушившемся массиве информации, мало кого интересует написано это «высоким штилем» или какой е-абракадаброй. А то и вовсе модными эмодзи. Остальное тоже, конечно, бывает интересно, но времени уж очень мало остается. Только собрался почитать материал об основах мироздания, как тут тебе мессенджер опять пиликает: внук хорошо покушал! Какой там обзор инвестиций в регионе да перспективы развития прибрежного рыболовства! Пока всех, пардон, перелайкаешь, пока всем ответишь...

Теперь о «писателях». Естественно, что большинство тех, у кого где-то свербило и хотелось показать мастер-класс «этим продажным недоумкам», которые, конечно же, не могли создать ни одной достойной статьи, стали писать все, что хотят и как хотят. Без всяких особых запретов и привычных норм. Не задумываясь о том, что кто-то что-то «недопоймет». Как в том анекдоте: чукча - не читатель, чукча - писатель! Многие не против читать и такое.

Но вернемся к бумажным СМИ. Казалось бы всё - конец?! С уверенностью могу сказать, что нет. И тут нет какого-то юбилейного пафоса. И речь не о конкретно «Золотом Роге» или еще каком-то бумажном издании. И даже не о том, что я как мантру готов повторять: «бумага» вечна! Масса изданий действительно доживает последние дни, или месяцы, или годы - факт. Кто-то, конечно, с разным успехом, пытается залезть в тамбур последнего вагона забитой до отказа интернет-электрички, кто-то судорожно ищет властные кормушки и прочее.

Нюанс в том, что слова о конце бумажных СМИ я впервые услышал еще в далеком 1997 году и не где-нибудь, а в славном городе Сан-Франциско, где мы набирались опыта по части качественной (на тот момент) журналистики. «Все, друзья, - говорили нам грустные от приближения неминуемой катастрофы кураторы из числа американской журналисткой элиты. - Конец нам всем, коллеги. Осталось лет пять». Прошло пять лет - драмы не случилось. Да и через десять - тоже, хотя и не без волнений за судьбу газет и журналов. И только теперь настал настоящий момент истины. Как жить и куда двигать дальше?

Приятные, конечно, новости приходят из Евросоюза и США. Там, как выясняется, остановился спрос на цифровые книги и издания, и стало расти потребление бумажных книг, газет и журналов. Читаю: «спрос на электронные книги в 2016 году упал на 3%, а на бумажные издания (включая газеты и журналы. - Прим. ред.) вырос на 8%». Вот что говорит по этому поводу глава Ассоциации издателей Великобритании Стивен ЛОТИНГ: «Есть ощущение, что люди стали уставать от такого большого количество электронных устройств, которыми они окружены в течение недели».

Не думаю, что это какой-то радикальный перелом. Скорее та революционная история, типа, «два шага вперед - один назад». Тогда что заставляет с относительной уверенностью смотреть в завтрашний (хотя пока и не в послезавтрашний день) некоторые печатные СМИ?

Выскажу исключительно свое мнение. С которым, конечно же, можно поспорить. Буду максимально краток. Во-первых, вал информации из Сети, который обрушивается на нас ежедневно из гаджетов, не просто утомляет, но уже не вызывает никакого доверия. Фейк - та самая «болезнь века», которая заставляет особо нервных просто шарахаться от Интернета. «Не верю!» - вот лозунг момента. Причем не важно «левый» это сайт или вполне успешное информагентство с лицензией. Некогда разбираться. А привычная газета… Как говорится, что написано пером…

Во-вторых, тысячи сайтов просто растворяют в себе любую новость (включая рекламные блоки и информацию). Даже ту, которую должны непременно прочитать, к примеру, власти. «Золотому Рогу» не впервой, в хорошем смысле этого слова, доносить до самых высоких кабинетов материалы, например, о несправедливых силовых или уже судебных действиях.

В-третьих, «продажные и недалекие» журналисты, как ни крути,- это все же какие-никакие профессионалы, работа которых - писать, в отличие от расплодившихся блоггеров. И, кстати, получают за это зарплату. А это очень важный момент. Только за финансовое вознаграждение, которое его кормит и одевает, человек сегодня будет делать материалы, на подготовку которых порой уходят дни, а то и недели. И наконец, в-четвертых, всегда были и останутся читатели, которые, скажем так, воспринимают информацию только в «бумаге».

Но все эти аргументы не дают повода сидеть сложа руки. Шевелиться придется еще более динамично. И где мы когда-то спокойно рассказывали о себе, теперь придется говорить громко. И даже кричать. И все активнее применять хитроумные узлы, которые связывают бумажные СМИ с электронными, заставляя их взаимообогощаться информацией и возможностями.

История бумажных СМИ, несомненно, когда-то закончится, но… что вечно под луной? По-моему, тут важнее не итог, а славная многовековая история «печатников», которая, кстати, все еще продолжается. И 25 (пока!) лет «Золотого Рога», хочется верить, весомый вклад в нее.

Андрей ПУШКАРЁВ, главный редактор газеты «Золотой Рог».