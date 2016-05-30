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Сбербанк подарил жителям Владивостока "марафонскую" стену

30 Мая 2016, 16:19 | Приморье

«Начни с себя! Сделай мир лучше!» - такая надпись вместе с изображением спортсменов украсила одну из подпорных стен столицы Приморья в преддверии «Зеленого марафона».

Традиция перед общероссийским забегом проводить социальные акции на благо городов-участников появилась в 2015 г. На память о юбилейном пятом марафоне Сбербанк подарил Владивостоку красочную картину, которая украсила одну из прежде безликих подпорных стен на Океанском проспекте.

«Яркое и динамичное граффити украсило улицу Владивостока, и теперь будет напоминать всем прохожим о красоте спорта и пользе здорового образа жизни», - считает Андрей Жарский, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением Сбербанка.

Напомним, «Зеленый марафон» в этом году пройдет в субботу 4 июня 2016 г. при поддержке администрации города Владивостока. Уже в пятый раз поклонники спорта выйдут на символическую дистанцию 4,2 км, которая позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни и заявить о своих личных спортивных рекордах. Помимо этого гостей мероприятия традиционно ждет обширная развлекательная программа: энергичная фитнес-зарядка, большая развлекательная площадка для детей и концерт на главной городской сцене. Развлекательные площадки откроются с 9:00, а уже в 12:00 стартуют детские и взрослые забеги. Победителей марафона ждут ценные подарки от Сбербанка и партнеров забега.

Регистрация участников на сайте www.sberbank-marathon.ru и на Центральной площади в день марафона 4 июня с 09:00 до 11:30.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: зеленый марафон  сбербанк 



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