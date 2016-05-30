Более 3,5 тысяч новых семей появилось в Приморье с начала года

В Приморье за четыре месяца 2016 года появилось более 3,5 тысяч новых семей. Лидерами по количеству зарегистрированных браков стали Владивосток, Уссурийск и Находка.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в краевом департаменте записи актов гражданского состояния,больше всего за указанный период браков зарегистрировано во Владивостоке – более 1,2 тысячи. Из них 412 браков – в отделе ЗАГС по Первомайскому району, 323 – в отделе по Первореченскому району, 226 – в отделе по Ленинскому району, 177 – в отделе по Советскому району, 99 браков – в отделе по Фрунзенскому району.

«На втором месте по количеству зарегистрированных браков – Уссурийск, здесь с начала года появилось 419 новых семей, на третьем месте – Находка с 283 новыми ячейками общества. За четыре месяца 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество зарегистрированных браков в Большом Камне, Красноармейском и Яковлевском районах», – отметили специалисты.

Напомним, в 2015 году в Приморье зарегистрировано более 17 тысяч браков. Рост числа новых семей был отмечен на территориях девяти муниципальных образований края: в Уссурийске, Партизанске, в Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Хасанском, Черниговском и Тернейском районах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.