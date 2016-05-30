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Около миллиарда рублей потратят на ремонт приморских дорог в этом году

30 Мая 2016, 11:57 | Приморье

На ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений в Приморском крае предусмотрено 809 миллионов рублей, из них: 764 миллиона – краевого бюджета и 45 – федерального.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт автодорог – только одно из мероприятий, финансируемых из дорожного фонда Приморья.

«Контракты на выполнение данных работ заключены с АО «Примавтодор», специалисты уже приступили к их выполнению», – отметили в департаменте.

По поручению Губернатора края Владимира Миклушевского в настоящее время ведется ремонт участков нескольких автодорог: «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», «Рудная Пристань – Терней», трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском районе.

Кроме того, дорожники начали асфальтировать дороги регионального значения в населенных пунктах сразу нескольких муниципалитетов края – в поселке Кировский, селах Межгорье, Авдеевка и Родниковый Кировского района, селе Каменка Дальнегорского городского округа, поселке Кольцевое, селах Любитовка и Поляны в Дальнереченском районе и городском округе, селах Бусевка, Константиновка, Красный Кут, Вишневка в Спасском районе, селах Горноводное, Пермское, Ветка, Фурманово Ольгинского района, селах Самарка, Чугуевка, Булыга Чугуевского района, селах Соловей Ключ, Веневитиново и поселке Таежный Надеждинского района, селах Дальзаводское, Чапаево, Ярославка Хорольского района, селах Комиссарово, Мельгуновка, Дворянка,

Новониколаевка Ханкайского района и селе Лазо Лазовского района.

Параллельно подготовлена документация на проведение торгов по асфальтированию населенных пунктов в восьми населенных пунктах в Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Дальнереченском, Шкотовском, Надеждинском районах, Уссурийском городском округе, а также ремонту участков еще восьми автомобильных дорог. Все работы планируется выполнить до конца этого года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дорога  ремонт 



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Комментарии

  • Алекс20:21, 30.05.2016#

    Пора уже сообщать кому и сколько !!!

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