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Около миллиарда рублей потратят на ремонт приморских дорог в этом году
На ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений в Приморском крае предусмотрено 809 миллионов рублей, из них: 764 миллиона – краевого бюджета и 45 – федерального.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ремонт автодорог – только одно из мероприятий, финансируемых из дорожного фонда Приморья.
«Контракты на выполнение данных работ заключены с АО «Примавтодор», специалисты уже приступили к их выполнению», – отметили в департаменте.
По поручению Губернатора края Владимира Миклушевского в настоящее время ведется ремонт участков нескольких автодорог: «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», «Рудная Пристань – Терней», трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском районе.
Кроме того, дорожники начали асфальтировать дороги регионального значения в населенных пунктах сразу нескольких муниципалитетов края – в поселке Кировский, селах Межгорье, Авдеевка и Родниковый Кировского района, селе Каменка Дальнегорского городского округа, поселке Кольцевое, селах Любитовка и Поляны в Дальнереченском районе и городском округе, селах Бусевка, Константиновка, Красный Кут, Вишневка в Спасском районе, селах Горноводное, Пермское, Ветка, Фурманово Ольгинского района, селах Самарка, Чугуевка, Булыга Чугуевского района, селах Соловей Ключ, Веневитиново и поселке Таежный Надеждинского района, селах Дальзаводское, Чапаево, Ярославка Хорольского района, селах Комиссарово, Мельгуновка, Дворянка,
Новониколаевка Ханкайского района и селе Лазо Лазовского района.
Параллельно подготовлена документация на проведение торгов по асфальтированию населенных пунктов в восьми населенных пунктах в Хасанском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Дальнереченском, Шкотовском, Надеждинском районах, Уссурийском городском округе, а также ремонту участков еще восьми автомобильных дорог. Все работы планируется выполнить до конца этого года.
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