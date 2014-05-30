В Приморье приготовили большой праздник в честь Дня защиты детей

31 мая большой коллектив Автономной некоммерческой организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» - дети и родители, постоянный состав творческих педагогов и добровольцы - из Владивостока отправляется в Уссурийск в "Изумрудную долину" на праздник, посвященный Дню защиты детей.

АНО «Благое дело» и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» ведут проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной артсреды для людей с ограничениями здоровья.

"В канун Дня защиты детей мы совместно с директором ландшафтно-исторического парка "Изумрудная долина" Сергеем Вакуленко, решили устроить грандиозный праздник для наших детей и их родителей. Путешествие в Уссурийск, встреча с друзьями, веселые конкурсы, мастер-классы по росписи керамических изделий для всех желающих и ребят из детского дома г. Уссурийска, запуск воздушных шаров и много других сюрпризов приготовили мы на наш, уже второй, выезд. Радует, что есть добрые и отзывчивые люди, которые помогают нам делать такие светлые и позитивные проекты. Мы благодарны за помощь в реализации мероприятия Евгению Зотову, координатору Приморского регионального отделения Либерально-демократической партии России, генеральному директору "Гавань-турцентра" Наталье Калачинской. Постараемся организовывать такие праздники и выезды чаще, чтобы дети и их родители могли хорошо отдохнуть и зарядиться позитивной энергией", - рассказал ZRPRESS.Ru Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело», приглашая владивостокцев в "Уссурийскую долину".

Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с отклонениями в психике.

31 мая и 1 июня в "Изумрудной долине" на празднике в честь Дня защиты детей места и впечатлений хватит всем. Для тех, кто еще не был в этом удивительном парке – лучшем месте для семейного отдыха в Приморье, здесь есть что посмотреть. Напомним, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» (Уссурийский район, с. Утёсное, тел. в Уссурийске: +7(4234) 31-50-70, +7(914) 708-00-01) вошел в число брендовых мест Приморья, предложенных участниками экспертного совета по туризму при администрации края. Он находится на территории Уссурийского городского округа и занимает площадь 50 гектаров. Парк «Изумрудная Долина» не только предоставляет возможность отдохнуть, но, и позволяет проводить обучающие программы для детей и взрослых. На территории проводятся экскурсии, выставки, фотосессии, концерты и красочные фестивали. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники: Чжурчженьский (12-13 век н.э.) и Мохэский (3-4 век н.э.), где археологи регулярно проводят раскопки. Парк включает несколько зон. В ландшафтной части парка уже сейчас можно увидеть озеро лотосов, рыбное озеро, птичье озеро. Расширена зона лесных дорожек для пеших и велосипедных прогулок, организованы детские площадки для подвижных игр и зоны для экстремальных видов спорта. В этой же зоне располагается мифологический лес – комплекс фигур героев русских народных сказок и мифов и персонажей древнерусского дохристианского пантеона. В перспективе – создание исторической зоны, где будут располагаться уникальные экспозиции культуры и быта древних народов как Приморья, так и всей России.

Елена ПАВЛЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото предоставлено АНО "Благое дело".