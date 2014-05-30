Во Владивостоке на МедиаСаммите обсудят реформирование подписки на периодические издания

Задачи оперативного поиска решений на целый ряд вызовов времени с целью сохранения института подписки в современных условиях впервые обсудят участники Дальневосточного МедиаСаммита, который пройдет 3-4 июня на острове Русский во Владивостоке.

Андрей Брик, директор Приморского филиала ФГУП «Почта России», на круглом столе представит аналитические материалы об изменениях на региональном рынке доставки прессы, а также расскажет о принятых мерах, направленных на реформирование услуги подписки. Итоги встречи позволят заложить основу новой модели взаимодействия с подписчиками и спланировать совместную работу с издателями по подготовке к осенней подписной кампании на 2015 год.

Рост проникновения мобильного интернета делает любую информацию легко доступной. Аудитория молодого и среднего возраста постепенно отказывается от печатных изданий в пользу интернет-изданий, в том числе и платных, а финансовые возможности поколения, привычного к подписке ограничены. В результате падает спрос на бумажные носители и уменьшается количество подписчиков.

Секция «Экономика локального СМИ: какими будут новые модели в медиа» позволит участникам выработать совместные действия по перераспределению ресурсов существующей системы доставки и развитию современных форм подписки, способствующих повышению интереса читателей к подписным изданиям.

Напомним, Первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 3-4 июня. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР – всего в оргкомитет поступило более 625 заявок. В рамках форума пройдут две конференции, 15 круглых столов, прозвучат свыше 50-ти докладов.

Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс".