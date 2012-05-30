Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Родители могут получить льготу на детский отдых в Приморье
У жителей Приморского края, которые хотели бы компенсировать затраты на летний отдых своих детей, сегодня есть такая возможность. Родители могут приобрести льготную путёвку в оздоровительный лагерь или получить компенсацию уже после приобретения путёвки, независимо от того, в каком регионе отдыхает ребёнок. Приморские законодатели проголосовали за увеличение объема финансирования детского отдыха.
«Система уже отработана: в этом году задержек с выплатой компенсаций быть не должно», - заверил Константин МЕЖОНОВ, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Льготную путевку на отдых в загородных лагерях и санаториях Приморья за половину стоимости можно приобрести уже сегодня. Такие путевки в крае реализуют 18 оздоровительных организаций, в том числе «Олимпиец» и «Солнечный луч» во Владивостоке, «Бухта Отрада» и «Радуга» в Находке, «Юность» в Артеме, «Костер» в Партизанском районе, «Мечта» в Ливадии, санатории «Сахарный ключ», «Седанка», «Лазурный» во Владивостоке, «Адонис» в Красноармейском районе (полный список доступен на сайте департамента образования и науки администрации Приморского края: primorsky.ru/adms/isp/departments/education/leto). На субсидирование льготных путёвок в 2012 году в краевом бюджете предусмотрено 35 млн. рублей.
Родителям, которые выбрали для ребенка другой лагерь, в том числе за пределами Приморского края, расходы будут возмещаться после предоставления документов, подтверждающих приобретение путевки. Рассчитывать на компенсацию родители могут один раз в год. На эти цели в бюджете края заложено ещё 50 млн. рублей.
Для получения компенсации родителям нужно обратиться в территориальные отделы опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по месту жительства, представив следующие документы:
- заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющих личность родителя или законного представителя (с предъявлением оригинала);
- копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала);
- оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;
- оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.
При стоимости путевки до 16 тыс. рублей родителям предоставляется субсидия в размере 50%, при стоимости свыше 16 тыс. рублей компенсация составит 8 тыс. рублей. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума, состоящих на учете в органах соцзащиты, предусмотрена субсидия в размере до 10 тыс. рублей.
По данным аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе, средняя стоимость путевки в стационарный загородный лагерь в 2012 году составит: в Приморье – 13,5 тыс. рублей, в Хабаровском крае – 12,9 тыс. рублей, самый доступный отдых для детей в ДФО предоставляют якутские загородные лагеря (средняя стоимость 12 тыс. рублей), самые дорогие путёвки ожидаются в Магаданской области (порядка 30 тыс. рублей).
По традиции для приморских детей-инвалидов, сирот и ребят из неблагополучных семей будет организован бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях.
Кроме того, краевые законодатели уделяют большое внимание вопросу финансирования питания детей в летних пришкольных лагерях. На эти цели в 2012 году в краевом бюджете предусмотрено 65 млн. рублей, что на 15 млн. больше, чем в прошлом году. Эти средства в виде субсидий будут направлены в муниципальные образования края.
«Если в прошлом году в пришкольных лагерях кормили на 65–70 рублей в день, то в этом году для детей в возрасте 7–10 лет двухразовое питание будет организовано из расчёта 100,3 рубля в день, трёхразовое – из расчёта 125,4 рубля. Для детей старше 10 лет предусмотрено двухразовое питание на сумму 113,1 рубля, трёхразовое – на сумму 131,4 рубля», - пояснил Игорь ЧЕМЕРИС, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края. По мнению парламентариев, выделенных средств будет достаточно, чтобы обеспечить качественное и сбалансированное питание в пришкольных лагерях на протяжении летних каникул.
Всего в Приморском крае в летнем сезоне-2012 будут работать свыше пятисот оздоровительных лагерей. Готовятся к приему детей из Приморья два лагеря в Даляне (КНР).
Подготовка к летней оздоровительной кампании находится на контроле у депутатов Законодательного собрания. В ходе выездных заседаний комитета по социальной политике парламентарии намерены посетить несколько оздоровительных учреждений и проверить, всё ли готово к приему детей. Депутаты проконтролируют организацию питания, медицинского обслуживания, а также условия проживания детей в летних лагерях и санаториях.
«Со своей стороны мы, депутаты законодательного собрания и исполнительная власть сделали все необходимое: увеличили объем финансирования детского отдыха из краевого бюджета и предусмотрели различные варианты субсидирования. Теперь мы хотим убедиться, что эти деньги будут использованы с максимальной эффективностью», - отметил Игорь Чемерис.
Ирина ГОРДЕЕВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- Китай и пенсионеры
- "Летние вечера" всё популярнее
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний