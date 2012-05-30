Родители могут получить льготу на детский отдых в Приморье

У жителей Приморского края, которые хотели бы компенсировать затраты на летний отдых своих детей, сегодня есть такая возможность. Родители могут приобрести льготную путёвку в оздоровительный лагерь или получить компенсацию уже после приобретения путёвки, независимо от того, в каком регионе отдыхает ребёнок. Приморские законодатели проголосовали за увеличение объема финансирования детского отдыха.

«Система уже отработана: в этом году задержек с выплатой компенсаций быть не должно», - заверил Константин МЕЖОНОВ, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Льготную путевку на отдых в загородных лагерях и санаториях Приморья за половину стоимости можно приобрести уже сегодня. Такие путевки в крае реализуют 18 оздоровительных организаций, в том числе «Олимпиец» и «Солнечный луч» во Владивостоке, «Бухта Отрада» и «Радуга» в Находке, «Юность» в Артеме, «Костер» в Партизанском районе, «Мечта» в Ливадии, санатории «Сахарный ключ», «Седанка», «Лазурный» во Владивостоке, «Адонис» в Красноармейском районе (полный список доступен на сайте департамента образования и науки администрации Приморского края: primorsky.ru/adms/isp/departments/education/leto). На субсидирование льготных путёвок в 2012 году в краевом бюджете предусмотрено 35 млн. рублей.

Родителям, которые выбрали для ребенка другой лагерь, в том числе за пределами Приморского края, расходы будут возмещаться после предоставления документов, подтверждающих приобретение путевки. Рассчитывать на компенсацию родители могут один раз в год. На эти цели в бюджете края заложено ещё 50 млн. рублей.

Для получения компенсации родителям нужно обратиться в территориальные отделы опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края по месту жительства, представив следующие документы:

- заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющих личность родителя или законного представителя (с предъявлением оригинала);

- копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала);

- оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

- оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.

При стоимости путевки до 16 тыс. рублей родителям предоставляется субсидия в размере 50%, при стоимости свыше 16 тыс. рублей компенсация составит 8 тыс. рублей. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума, состоящих на учете в органах соцзащиты, предусмотрена субсидия в размере до 10 тыс. рублей.

По данным аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе, средняя стоимость путевки в стационарный загородный лагерь в 2012 году составит: в Приморье – 13,5 тыс. рублей, в Хабаровском крае – 12,9 тыс. рублей, самый доступный отдых для детей в ДФО предоставляют якутские загородные лагеря (средняя стоимость 12 тыс. рублей), самые дорогие путёвки ожидаются в Магаданской области (порядка 30 тыс. рублей).

По традиции для приморских детей-инвалидов, сирот и ребят из неблагополучных семей будет организован бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях.

Кроме того, краевые законодатели уделяют большое внимание вопросу финансирования питания детей в летних пришкольных лагерях. На эти цели в 2012 году в краевом бюджете предусмотрено 65 млн. рублей, что на 15 млн. больше, чем в прошлом году. Эти средства в виде субсидий будут направлены в муниципальные образования края.

«Если в прошлом году в пришкольных лагерях кормили на 65–70 рублей в день, то в этом году для детей в возрасте 7–10 лет двухразовое питание будет организовано из расчёта 100,3 рубля в день, трёхразовое – из расчёта 125,4 рубля. Для детей старше 10 лет предусмотрено двухразовое питание на сумму 113,1 рубля, трёхразовое – на сумму 131,4 рубля», - пояснил Игорь ЧЕМЕРИС, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края. По мнению парламентариев, выделенных средств будет достаточно, чтобы обеспечить качественное и сбалансированное питание в пришкольных лагерях на протяжении летних каникул.

Всего в Приморском крае в летнем сезоне-2012 будут работать свыше пятисот оздоровительных лагерей. Готовятся к приему детей из Приморья два лагеря в Даляне (КНР).

Подготовка к летней оздоровительной кампании находится на контроле у депутатов Законодательного собрания. В ходе выездных заседаний комитета по социальной политике парламентарии намерены посетить несколько оздоровительных учреждений и проверить, всё ли готово к приему детей. Депутаты проконтролируют организацию питания, медицинского обслуживания, а также условия проживания детей в летних лагерях и санаториях.

«Со своей стороны мы, депутаты законодательного собрания и исполнительная власть сделали все необходимое: увеличили объем финансирования детского отдыха из краевого бюджета и предусмотрели различные варианты субсидирования. Теперь мы хотим убедиться, что эти деньги будут использованы с максимальной эффективностью», - отметил Игорь Чемерис.

Ирина ГОРДЕЕВА, «Золотой Рог».