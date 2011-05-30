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В Приморье "Лексус" "арестован" за хозяина
Судебные приставы Приморья наложили арест на дорогую иномарку, принадлежащую должнику
В отдел судебных приставов по Первомайскому району г. Владивостока поступил исполнительный лист о взыскании с физического лица в пользу другого физического лица долга в размере 12 млн рублей.
Отдавать деньги, взятые в займы, житель Владивостока не спешил. В результате розыскных мероприятий, проведенных судебным приставом по розыску отдела судебных приставов по Первомайскому району г. Владивостока, выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль Lexus LX 1998 года выпуска. На машину был наложен арест.
В том случае, если хозяин иномарки не погасит задолженность в полном объеме, машина будет реализована, а вырученные от продажи средства пойдут в счет оплаты долга, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
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