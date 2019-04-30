Самбисты "Мастера" отстояли честь региона

Два золота, три серебра и шесть бронзовых медалей в копилке спортивной школы «Мастер» по итогам международного турнира

«Бороться до последней секунды!» - именно с такими мыслями воспитанники спортивной школы «Мастер» выходили на ковры международного турнира по самбо класса «А» «Мемориал Юрия Потапова».

180 самбистов из 15 стран мира боролись за звание победителей и призеров. Воспитанники и тренеры спортивной школы «Мастер» вошли в состав приморской сборной в количестве 35 человек, из которых 11 стали победителями и призерами в различных весовых категориях: спортивное самбо: 2 бронзы, 1 – серебро, 1 – золото; боевое самбо: 4 – бронзы, 2 – серебра, 1 – золото. Чемпионами международного турнира стали Захарова Наталья (весовая категория до 52 кг., спортивное самбо) и Ковтун Николай (весовая категория до 68 кг., боевое самбо), которому по итогам турнира будет присвоено звание «Мастер спорта международного класса». 2 место заняли Мельников Александр, Войтов Денис, Рыбников Дмитрий и бронзовые медали у Филиппович Виктории, Ванюханова Николая, Авдалян Севака, Фадеева Александра, Игнатенко Дмитрия, Пашук Василия.











«Поздравляю спортивную школу «Мастер» с высокими достижениями! Вы с успехом отстояли честь нашего региона на международных соревнованиях! Вам есть, чем гордиться! Этот успех – большая, заслуженная награда за ваше мастерство, характер, упорный и напряженный труд. И, конечно, это прекрасный подарок не только всем спортсменам, но и болельщикам», - поздравил команду депутат ЗС Приморского края, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, Игорь Чемерис.

«В финале я боролось с сильным соперником, выходя на ковер, я понимала, что отстаиваю честь своей спортивной школы «Мастер». Я поставила себе четкую цель и я ее достигла. Спасибо за поддержку всем, это наша общая, большая победа»- комментирует победительница международного турнира, Захарова Наталья.

«Конечно, как и все я мечтал и ставил себе цель стать мастером спорта международного класса. В 2016 году, я выигрывал этот турнир, но к сожалению не получил это звание, так как еще не являлся мастером спорта России. И вот теперь, спустя несколько лет активной подготовки я вернулся на этот турнир и достиг того, о чем так мечтал. Заняв 1 место в весовой категории до 68 кг., я стал мастером спорта международного класса. Если верить и упорно идти к своей цели вы обязательно её достигнете. Я благодарю своих тренеров и всю команду за помощь в подготовке»- говорит чемпион, тренер спортивной школы «Мастер» Николай Ковтун.

«Залог победы это не только правильно поставленная цель, но и длительная подготовка»- считает руководитель команды Владимир Геннадьевич Зубков. «Для наших спортсменов перед турниром мы организовали 10-ти дневные сборы в городе Артеме. Ребята активно готовились, совершенствовали свои навыки борьбы под руководством наших тренеров. У всех борцов разный уровень мастерства и подготовки, мы оттачивали и партер и стойку. Думаю, это хороший опыт для всех наших воспитанников».

«Я доволен результатами нашей команды, считаю, что мы достойно представили наш город, край и страну на этом международном турнире. Хочу поздравить наших воспитанников с тем, что они проявили настоящий характер, боролись до конца так, как их учат тренеры. Поздравляю тренерский состав спортивной школы «Мастер», воспитанников, их родителей, за достойное выступление на этом турнире. Конечно же, благодарю организаторов за возможность приобрести новый опыт, знания. Впервые в рамках турнира еще прошла дискуссия на предмет дальнейших действий по популяризации национального вида спорта в России и за рубежом. Мы сошлись на том, что Приморский край является стратегическим в части сохранения человеческого ресурса и тема воспитания здорового поколения является одним из приоритетов. Приятно, что в самбо есть идейные люди, понимающие, что этот вид спорта должен стать национальным не только на словах, но и на деле. Сегодня необходимо этот вид спорта продвигать в школы и сделать его настолько массовым, чтобы этот вид спорта стал национальной гордостью» - прокомментировал президент спортивной школы «Мастер» Алексей Александрович Писаренко.

Заслуженные награды и поздравления на международном турнире «Мемориал Юрия Потапова» спортсмены получили от Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича, спортивного директора FIAS Максимова Дмитрия Валерьевича, главы Владивостока Гуменюка Олега Владимировича, а также главного тренера сборной команды России Дмитрия Викторовича Трошкина и президента Федерации дзюдо и самбо Приморского края Виктора Алексеевича Алексеенкова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.