В Приморье начинают отключать отопление

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в дома принято администрациями населенных пунктов

«Приморская генерация» (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) 30 апреля завершит отопительный сезон в Партизанске, 2 мая в Артеме. После отключения управляющими компаниями и ТСЖ потребителей от подачи тепла энергетики перейдут на летний режим работы, снизят объем выработки тепловой энергии, но при этом продолжат обеспечивать потребителей горячей водой.

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в дома принято администрациями населенных пунктов (постановление администрации Партизанского городского округа №451-па от 25.04.2019 г. и постановление администрации Артёмовского городского округа №364-па от 08.04.2019 г.).

После завершения отопительного сезона энергетики приступят к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. Выявив «слабые» места теплотрасс приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого Приморской генерацией запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.