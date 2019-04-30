www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.69 р. 100 JPY: 57.89 р.
EUR: 72.2 р. 10 CNY: 96.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

В Приморье начинают отключать отопление

30 Апреля 2019, 11:13 | Приморье

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в дома принято администрациями населенных пунктов

«Приморская генерация» (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) 30 апреля завершит отопительный сезон в Партизанске, 2 мая в Артеме. После отключения управляющими компаниями и ТСЖ потребителей от подачи тепла энергетики перейдут на летний режим работы, снизят объем выработки тепловой энергии, но при этом продолжат обеспечивать потребителей горячей водой.

Решение о прекращении подачи тепловой энергии в дома принято администрациями населенных пунктов (постановление администрации Партизанского городского округа №451-па от 25.04.2019 г. и постановление администрации Артёмовского городского округа №364-па от 08.04.2019 г.).

После завершения отопительного сезона энергетики приступят к проведению гидравлических испытаний теплотрасс и реализации ремонтной программы. Выявив «слабые» места теплотрасс приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого Приморской генерацией запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС.

«Приморская генерация» обсуживает 108 км тепловых сетей во Владивостоке, 119 км – в Артеме и 50 км – в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году АО «ДГК» было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: ДГК  партизанск  энергетика  отопление  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru