Плюй в своих, чтобы чужие боялись

Минобороны Чехии отказалось выделять даже символические средства на уход за могилами своих солдат в нашей стране и, в частности, во Владивостоке под наспех состряпанным антироссийским предлогом

1 мая 1919 года, ровно сто лет назад, во Владивостоке, на Морском кладбище, которое в разные годы называли Холерным, Военным, Братским и Закрытым, состоялось торжественное открытие чешско-канадского кладбища.

Об этом событии, ныне за давностью лет забытом, можно было и не вспоминать, если бы не Министерство обороны Чехии, в рамках яростной антироссийской кампании, которая сегодня широко развернулась в странах-сателлитах США, отказавшееся в 2019 году перечислять в Россию средства на поддержание и реконструкцию мест захоронений чехословацких военнослужащих, находящихся на территории России. Желание угодить Вашингтону, помноженное на трепетно взращенную политиками, мягко скажем, нелюбовь к нашей стране, для чешских военных оказалось сильнее даже памяти об их товарищах по оружию. Чего не скажешь о чешском народе, среди которых сегодня живут и потомки тех самых «белочехов». Но об этом чуть позже.

Это нужно не мертвым

С заявлением «тормознуть» финансирование недавно выступил представитель чешского военного ведомства Якуб ФАЙНОР.

По его словам, данное решение было принято в связи с негативным (???) отношением российской стороны к местам погребения чехословацких воинов в нашей стране. При этом каких-либо конкретных претензий господин Файнор не высказал. Да это никому там и не нужно. Достаточно сделать оговорку: «хайли лайкли».

Напомним, согласно рекомендации российско-чешской межправительственной комиссии, правительство Чехии должно было перечислить 1,5 млн крон (около 60 тысяч евро) на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, погибших в России в годы гражданской войны. Их могилы разбросаны от Волги до Владивостока.

Аналогичные транши периодически делались и ранее. И никаких нареканий со стороны чехов к содержанию могил своих соотечественников в России не было. Однако в этом году правительство Чехии пошло на поводу своего Министерства обороны и отказалось финансировать богоугодные мероприятия на российской территории.

Всего на поддержание военных захоронений за рубежом чехи выделяют 5 млн крон (примерно 200 тысяч евро). Из них 3 млн крон, это 120 тысяч евро, получит Украина.

Можно не сомневаться, что этот демарш не ударит Россию по карману, и наша страна, как и прежде, не оставит без должного внимания могилы чехословацких военнослужащих, разбросанные от Волги до Владивостока. Покойники не должны страдать от того, что живые иногда сходят с ума. По большому счету, покинувшим этот мир все равно, есть ли или нет над ними черный обелиск, и в каком состоянии надгробная плита. Как сказал поэт, «это нужно не мертвым, это нужно живым».

Чехи святыми не были

Между тем, оглашая свой отказ финансировать содержание захоронений чехословацких воинов в России, чиновники правительства и Министерства обороны Чехии либо плохо учили историю, либо забыли, при каких обстоятельствах появились чешские кладбища в нашей стране (см. досье внизу полосы).

…В июне 1918 года во Владивостоке находилось около 15 тысяч вооруженных чехословаков, солдат и офицеров. Размещенные в казармах для пересыльных на Второй Речке, они ожидали пароходов, обещанных Францией. Возможно, что и дождались бы. Но 29 июня 1918 года легионеры были спровоцированы и втянуты в контрреволюционный мятеж, после чего Советская власть в городе пала.

Это событие вошло в историю Приморья как Чехословацкий переворот. Мятежники и белогвардейцы двинулись в центр края, но были остановлены на Уссурийском фронте, созданном большевиками. В этих сражениях погибло около 200 чехословаков.

Никто никого здесь не оплакивает…

В 1920 году, после провозглашения Дальневосточной Республики, иностранные войска стали покидать Владивосток. Уходя, чехословацкое командование обратилось во Владивостокскую городскую управу с просьбой предоставить место под общий мемориальный комплекс - некрополь.

Так на Морском кладбище появились две братские могилы. В одной захоронены участники Гайдовского восстания во Владивостоке, в другой - перенесенные останки солдат и офицеров, ранее похороненных под Шкотово, Раздольным, Спасском. Всего 400 человек и 92 отдельные могилы чехов, словаков, австрийцев, венгров.

- Работы по сооружению памятников, фигур, изготовлению надгробий, элементов ограды и прочие заботы по созданию мемориала – некрополя производились вблизи кладбища, за кирпичными казармами Воздухоплавательного батальона, чехами, которые в этих казармах жили. Изготовленные детали памятников и ограды перекатывались по земле с помощью катков, волоком к месту их установки. Верх колонны памятника чешским легионерам венчала скульптура сокола – символа национальной славы словаков.

В основании памятника на чешском языке надпись: «Дорогая память погибшим Чехо-Словакии, здесь лежим мы, солдаты Чехо-Словакии, павшие в бою за правду и свободу. Вечная гвардия чести и славы своего народа». Работами руководил Войцех КОУБЕК, - так описывал возведение чехословацкого мемориала действительный член Географического общества России Виталий ГРИШЕЧКИН в своей книге «Морское кладбище: прошлое и настоящее».

Смотрителем мемориала был назначен П.Ф. ЗАКАРЕЦКИЙ, он жил с семьей здесь же, на кладбище, в караульном доме. Сначала он получал зарплату в американском консульстве, затем - в Чосен-Банке. Для связи с консульством американцы выделили ему лошадь и двухколесный тарантас.

- Чешское кладбище было ухоженным и чистым. Вокруг памятников были цветочные клумбы. Дорожки, ведущие к памятникам, посыпаны песком, гравием. Трава подстрижена. На летний период на чешском кладбище выставлялись растущие в кадках пальмы, убиравшиеся на зиму в караульный дом… В 1924 году злоумышленники на памятнике чешского кладбища у фигуры скорбящего воина отбили кисть руки. С этим обломком смотритель Закарецкий ездил в консульство, где обломок взяли и обещали «как-нибудь установить на место». Но его нет на месте и по сей день. На этом иноземном военном кладбище покоятся те, кто пришел на приморскую землю незваным, выполнять чужие замыслы далеко от своего дома. Это одно из множества военных кладбищ на вечно воюющей земле, где никто никого не оплакивает, - писал Виталий Гришечкин.

Мечта внука сбылась

В ноябре 2010 года во Владивостоке киногруппа известного чешского режиссера Филипа РЕМУНДЫ завершала съемки документального фильма «Эпохальное путешествие пана Триски по России». В составе группы были звукорежиссер Давид НАГИ, оператор Якоб ГАЛОУСЕК, актер и главный герой фильма - 73-летний Ярослав ТРИСКА, бывший учитель из маленькой чешской деревни Очихов, с населением не более 400 человек.

В ходе съемок на Транссибирской магистрали чешские кинематографисты из города Брно посетили города, где воевал Чехословацкий корпус в годы гражданской войны.

…Среди чешских легионеров был и Йозеф Триска, родной дед героя документального фильма. Йозефу Триске повезло, он не остался лежать с пулей в голове где-нибудь на просторах Забайкалья, Сибири или на Морском кладбище Владивостока, как многие его соотечественники. В апреле 1920 года Триска бежал из Владивостока в США на пароходе «Титан» с 1500 чешскими легионерами на борту.

Вернувшись на Родину, он записал свои воспоминания о пребывании в России в школьную тетрадь. Йозеф Триска скончался в 1946 году. Эти записи прочитал его внук Ярослав и загорелся идеей поехать в Россию, чтобы посетить места, где когда-то воевал его дед.

Прошли годы, мечта бывшего учителя стала явью, благодаря Государственному чешскому телевидению, а также компании ОАО «Российские железные дороги», опекавшей чешскую киногруппу на протяжении всего маршрута, от Екатеринбурга до Владивостока. В Екатеринбург из Москвы чехи добрались самолетом.

Сначала чехов встречали как освободителей…

Завершив съемки в столице Приморья, чехи не смогли вылететь в Москву. Из-за снегопада аэропорт Владивостока закрыли на три дня, и у чехов появился шанс побывать на Морском кладбище и запечатлеть могилы чешских военнослужащих, погибших в ходе иностранной интервенции в 1919-1920 годах. Для киногруппы это был нежданный подарок: приехать почти на край света, за 12 тысяч километров от родной деревни легионера Йозефа Триски, и увидеть прекрасно сохранившиеся каменные надгробия с чешскими фамилиями. Автор этих строк был экскурсоводом у киногруппы из Брно.

- Надо же! И почему эти памятники сохранились? Почему их не уничтожили в советское время? - удивился режиссер Ремунда, обходя чешский участок Морского кладбища.

По его словам, в Чехии полагают, будто в Советском Союзе предавалось забвению все, что связано с «белым» движением и контрреволюцией. Рассказывая свои впечатления от поездки по Транссибу, Филип Ремунда признался, что пан Триска был поражен, когда от одного историка в Красноярске узнал, что сначала в России чешских легионеров уважали как освободителей от красных.

- Но потом ситуация изменилась, война была жестокой, и чехи потеряли свое доброе имя. Как нам рассказывали, в некоторых сибирских деревнях до сих пор поют песни о том, как «на нас напали злые чехи, деревню нам сожгли». Пан Ярослав думал, что он едет по следам героя, а тут ему рассказывают про убийства. Он был шокирован, - рассказал режиссер.

Фильм о наших отношениях

Документальный 57-минутный фильм «Эпохальное путешествие пана Триски по России» вышел в Чехии в начале 2011 года и был тепло принят чешскими телезрителями, которые оценили картину в 4 балла из пяти возможных. Подобные опросы проводятся на сайте телекомпании ČT2 после премьеры каждого телефильма.

В 2012 году «Эпохальное путешествие…» показали во Владивостоке на кинофестивале «Человек и море». Как рассказал господин Ремунда, посетив наши края второй раз, после премьеры к нему обратились учителя и школьники из деревни, где живет Ярослав Триска, с просьбой помочь наладить культурные связи с одной из школ краевого центра.

Большинство чехов, благодаря работе режиссера Ремунды и его киногруппе, впервые увидели Россию и наш Владивосток. Не секрет, что после известных событий в Праге в 1968 году, во времена ЧССР и Советского Союза, чехи отвернулись от нашей страны, считая ее своим врагом. В социалистической Чехословакии детям со школьной скамьи внушали, что в мире буквально все изобретено русскими инженерами, например, лампу накаливания изобрел Яблочков, а не англичанин Деларю, радио – Попов, а не итальянец Маркони, и так далее. Отсюда у чехов русофобия, нелюбовь ко всему русскому. Фильм «Эпохальное путешествие…» показал им другую Россию, которую они вообще не знали.

- У нас общая история. Почему в Чехии не говорили о легионерах? Потому что они воевали против русских большевиков. Тем не менее, легионеры - не повод, а скорее толчок к тому, чтобы поехать в Россию и искать здесь и новые, не легионерские, темы. Получился веселый фильм не о легионерах, а, скорее, о наших отношениях на протяжении прошедшего столетия, - рассуждал режиссер Филип Ремунда, будучи гостем кинофестиваля «Человек и Море». Жаль, что его слова тогда не слышали представители Министерства обороны Чехии. Возможно, посмотрев фильм о путешествии по России их земляка Ярослава Триски, они бы приняли иное решение по выделению средств на содержание могил чешских легионеров в России.

Пока же Минобороны Чехии, четко двигаясь в общем фарватере антироссийских настроений Запада, предпочитает плевать в своих, стремясь, видимо, хотя бы так куснуть, а то и испугать российскую сторону. Но какой там испуг… Низко, мерзко и глубоко противно, господа высокопоставленные офицеры!

Досье "Золотого Рога":

Чехи грабили, насиловали, убивали…

Напомним, что 80-тысячный Чехословацкий корпус был сформирован еще в 1916 году правительством царской России из пленных и перебежчиков, чехов и словаков. Чешских легионеров намеревались направить воевать против Австрии, но грянула февральская революция, Первая мировая война закончилась, и чехи остались не у дел.

Правители Антанты предложили эвакуировать их на французский фронт, через Владивосток, но Советское правительство предложило иной, более короткий путь эвакуации - Северным морем, через Архангельск и Мурманск. Чехи выбрали вариант Антанты, в итоге их эшелоны растянулись от Пензы до Владивостока. После октябрьского переворота 80-ти тысячный Чехословацкий корпус встал на сторону белого движения и активно его поддерживал.

В Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Чите, Краснокаменске, Хабаровске, везде, где воевали чешские легионеры против большевиков, они устраивали кровавый террор против местного населения, грабили, насиловали, убивали…

На фото: Участок, на котором похоронены солдаты Чехословацкого корпуса на городском кладбище Владивостока, и сегодня в идеальном состоянии.

Фото автора

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.