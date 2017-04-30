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Во Владивостоке ИКРА перевернет сознание участников МедиаСаммита-2017
Преподаватели одного из самых успешных образовательных проектов в сфере маркетинга в России — школы креативного мышления ИКРА — выступят в качестве экспертов на Дальневосточном МедиаСаммите-2017. Виктория Дерюгина, Елена Эрман и Иван Дьяченко проведут воркшопы для участников форума и перевернут их сознание, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 пройдет 8-10 июня во Владивостоке в кампусе ДВФУ. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
Значимое место на форуме займут воркшопы от преподавателей школы креативного мышления ИКРА, которые будут интересны маркетологам, специалистам в области SMM и PR, креативным директорам, креаторам, журналистам, менеджерам, продюсерам, арт-директорам, владельцам бизнеса и многим другим.
Досье "Золотого Рога": Первая ИКРА была запущена в апреле 2009 года как проект для подготовки digital-продюсеров, но уже к 2012 году стала полноценной школой коммуникаций, которая выпускала специалистов для работы в самых разных рекламных отраслях, не только в digital (ATL, BTL, event, пиар, маркетинг). Сейчас ИКРА — это школа креативного и стратегического мышления, с уникальной креативной методологией, основанной на опыте работы в коммуникациях и знаниях об интерактивных системах. Школа готовит специалистов для работы в креативных агентствах, исследовательских компаниях, дизайн-студиях и многих других организациях, где нужны сильные специалисты в области креатива и стратегии.
Новыми знаниями, опытом и практическими навыками с участниками МедиаСаммита-2017 поделятся:
Виктория Дерюгина
С 2010 года директор по стратегическому планированию и исследованиям в РА Digitalizm. Клиенты: Sandoz, McDonald’s, Kimberley Clark, MasterCard, JTI, etc. С 2005 по 2010 год: Brand Manager P&G, L’Oreal, SABMiller. Образование: специалист по стратегическому планированию в коммерческих организациях (факультет Госуправления МГУ Ломоносова). Дополнительно: 2D и 3D-аниматор, St.Martin’s College of Graphic Design Harvard/ NYFA.
В ИКРЕ: преподает на курсе "Стратегии", ведет блок по менеджменту на "Основном курсе" и разрабатывает программы для корпоративных клиентов.
Елена Эрман
Окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, кафедра "Маркетинг". По диплому — профессиональный маркетолог. Работала в WBD, Henkel, Hieneken.
В ИКРЕ: преподает на курсе "Стратегия", ведет блок стратегии на "Основном курсе" и интенсивы "Быть бренд-менеджером" и "Игры маркетинга", разрабатывает стратегические программы для корпоративных клиентов, проводит тренинги.
Иван Дьяченко
Креативный директор digital-агентства Jamu. Создавал, владел и убивал креативный бизнес. Работал на стороне клиента. За плечами: Action, Dentsu Aegis, три сотни проектов и десяток наград. Heineken, Coca-Cola, Nestle,Tetrapak, Nescafe, Powerade, Эстафета Олимпийского огня.
В ИКРЕ: курирует группы и ведет воркшопы.
Напомним, в этом году МедиаСаммит значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия. Посетить воркшопы преподавателей школы креативного мышления ИКРА смогут обладатели пакетов "Медиа-Про" и "Медиа-Максимум".
Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
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