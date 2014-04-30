Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Больше половины новостроев в Приморье приходится на индивидуальное строительство
В первом квартале текущего года в Приморье построено 56 736 квадратных метров жилья (668 квартир). Лидерами по количеству построенного жилья стали Владивосток (22 589 квадратных метров) и Уссурийск (7 190 квадратных метров). Такие данные озвучили в департаменте градостроительства Приморского края.
Наибольший рост в количестве построенного жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается в Анучинском, Октябрьском, Черниговском и Красноармейском районах.
В департаменте подчеркнули, что из всего объема построенного в первом квартале жилья 31 тыс. квадратных метров - индивидуальные жилые дома.
Отметим, в 2013 году в Приморье введено 614 160 квадратных метров жилья. Это на 14% выше показателей, установленных Министерством регионального развития.
Ранее губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поставил задачу - к 2017 году довести количество вводимого жилья в регионе до 1,1 млн квадратных метров ежегодно.
Новости тематики
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- Движение через Первую речку пустят по временному мосту
- На острове Рейнеке завершен монтаж временного плавучего пирса
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В Приморье капитально отремонтировали мост
- Скандальные "Хаятты" перессорили приморские власти
- Жители - заложники точечной застройки будут писать мэру Владивостока и Путину
- В Приморье построили новый мост
- Примавтодор восстановил движение по трассе Артем – Находка
Новости раздела
- Догнать и перегнать Сан-Франциско
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Приморье готовится ко Дню Рыбака
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей