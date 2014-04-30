Больше половины новостроев в Приморье приходится на индивидуальное строительство

В первом квартале текущего года в Приморье построено 56 736 квадратных метров жилья (668 квартир). Лидерами по количеству построенного жилья стали Владивосток (22 589 квадратных метров) и Уссурийск (7 190 квадратных метров). Такие данные озвучили в департаменте градостроительства Приморского края.

Наибольший рост в количестве построенного жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается в Анучинском, Октябрьском, Черниговском и Красноармейском районах.

В департаменте подчеркнули, что из всего объема построенного в первом квартале жилья 31 тыс. квадратных метров - индивидуальные жилые дома.

Отметим, в 2013 году в Приморье введено 614 160 квадратных метров жилья. Это на 14% выше показателей, установленных Министерством регионального развития.

Ранее губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поставил задачу - к 2017 году довести количество вводимого жилья в регионе до 1,1 млн квадратных метров ежегодно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.