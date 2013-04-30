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Автомобили ГИБДД будут оснащены комплектами по оказанию медпомощи

30 Апреля 2013, 13:42 | Приморье

 

В Приморском крае решается вопрос по оснащению автомобилей ГИБДД комплектами по оказанию медпомощи.

Как рассказала директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края Лилия Гончарук, в 2012 году в рамках реализации краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2007-2012 годы было приобретено и передано УГИБДД 300 укладок для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками ГИБДД. Стоимость одной укладки составляет 10200 рублей. Одна укладка рассчитана на оказание первой медицинской помощи от трех до пяти случаев ДТП. В 2013 году планируется приобрести 400 укладок, в 2014-2017 годах – по 200 укладок ежегодно.

 К тому же инспекторы УГИБДД обучаются навыкам оказания первой помощи, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

 С 2013 года планируется на базе КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» обучать ежегодно по 500 сотрудников: четыре цикла (120 сотрудников) на базе КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» и 13 выездных циклов (380 сотрудников).

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: первая помощь  ДТП  ГИБДД 



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