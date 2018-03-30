www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.58 р. 100 JPY: 53.77 р.
EUR: 70.59 р. 10 CNY: 91.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций

30 Марта 2018, 18:52 | Приморье

Весенние каникулы — время, когда от уроков в школе отдыхают только дети. Их учителя в этот момент всегда работают. Вот и в этом году, на протяжении всех каникул во Владивостоке проводились различные мероприятия с участием педагогического сообщества.

27 и 28 марта стали днями проведения  Фестиваля образовательных инноваций «Образование — 2018». Более 500 человек стали его гостями и участниками, посетив в эти дни гимназию № 1 (г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 8)

Двухдневная программа Фестиваля включала в себя массу интереснейших мероприятий: круглых столов и мастер-классов, лекций и семинаров-практикумов, дискуссионных площадок. Всем гостям и участникам Фестиваля (а ими стали не только сотрудники из муниципальных учреждений системы образования г. Владивостока) представили лучшие образовательные практики, методики и проекты, реализованные педагогическими коллективами совместно с детьми.

Благотворительный фонд «Владмама» инициировал проведение на Фестивале отдельной методической площадки - «Опыт инклюзивного образования». Перспектива обсуждения острых проблем и задач по созданию возможностей доступного инклюзивного образования вызвала большой интерес. В день проведения секции в аудитории собрались воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, специалисты Управления по работе с муниципальными учреждениями.

Ольга Романова,  президент Благотворительного фонда «Владмама» поделилась со слушателями методической площадки своим видением относительно проблем формирования единого образовательного и методического подхода во взаимодействии педагогов и родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми с синдромом Дауна при формирования у них навыков социальной адаптации.

- Будучи частью родительского сообщества и сотрудниками благотворительного фонда, целенаправленно работающего для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в развитии, мы хорошо понимаем свою роль и свои задачи. Мы принимаем на себя ответственность за организацию конструктивного диалога родителей со специалистами, работающими с их детьми. Важно переформатировать модель поведения родителей с потребительской на партнерскую В этом направлении наш фонд и работает, реализуя мероприятия программы «Особые дети».

Одной из целей нашего проекта «Особые дети в центре внимания: создание социальной среды поддержки и сообщества семей с детьми с синдромом Дауна», получившего поддержку Фонда президентских грантов в 2017 году, является формирование единого методологического подхода, который при работе с детьми с синдромом Дауна воплощали бы и родители и профессионалы, помогая друг другу, продолжая и закрепляя достигнутые ребенком результаты.

Более подробный и детальный доклад, с представлением алгоритма действий родителей, сделала Ольга Сиянко, исполнительный директор Благотворительного фонда «Владмама». Ее презентация «Развитие навыков и компетенций детей с синдромом Дауна. Практика работы с детьми дошкольного возраста» вызвала живой интерес, поскольку содержала простые и эффективные методики ежедневной работы с детьми, проверенными на практике участниками сообщества семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна в Приморском крае.

В ходе работы методической площадки ее участники и сотрудники фонда «Владмама» договорились о более тесном сотрудничестве на перспективу.

Александр Карпенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: Владмама 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru