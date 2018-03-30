Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций

Весенние каникулы — время, когда от уроков в школе отдыхают только дети. Их учителя в этот момент всегда работают. Вот и в этом году, на протяжении всех каникул во Владивостоке проводились различные мероприятия с участием педагогического сообщества.

27 и 28 марта стали днями проведения Фестиваля образовательных инноваций «Образование — 2018». Более 500 человек стали его гостями и участниками, посетив в эти дни гимназию № 1 (г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 8)

Двухдневная программа Фестиваля включала в себя массу интереснейших мероприятий: круглых столов и мастер-классов, лекций и семинаров-практикумов, дискуссионных площадок. Всем гостям и участникам Фестиваля (а ими стали не только сотрудники из муниципальных учреждений системы образования г. Владивостока) представили лучшие образовательные практики, методики и проекты, реализованные педагогическими коллективами совместно с детьми.

Благотворительный фонд «Владмама» инициировал проведение на Фестивале отдельной методической площадки - «Опыт инклюзивного образования». Перспектива обсуждения острых проблем и задач по созданию возможностей доступного инклюзивного образования вызвала большой интерес. В день проведения секции в аудитории собрались воспитатели дошкольных образовательных учреждений, учителя общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, специалисты Управления по работе с муниципальными учреждениями.

Ольга Романова, президент Благотворительного фонда «Владмама» поделилась со слушателями методической площадки своим видением относительно проблем формирования единого образовательного и методического подхода во взаимодействии педагогов и родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми с синдромом Дауна при формирования у них навыков социальной адаптации.

- Будучи частью родительского сообщества и сотрудниками благотворительного фонда, целенаправленно работающего для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в развитии, мы хорошо понимаем свою роль и свои задачи. Мы принимаем на себя ответственность за организацию конструктивного диалога родителей со специалистами, работающими с их детьми. Важно переформатировать модель поведения родителей с потребительской на партнерскую В этом направлении наш фонд и работает, реализуя мероприятия программы «Особые дети».

Одной из целей нашего проекта «Особые дети в центре внимания: создание социальной среды поддержки и сообщества семей с детьми с синдромом Дауна», получившего поддержку Фонда президентских грантов в 2017 году, является формирование единого методологического подхода, который при работе с детьми с синдромом Дауна воплощали бы и родители и профессионалы, помогая друг другу, продолжая и закрепляя достигнутые ребенком результаты.

Более подробный и детальный доклад, с представлением алгоритма действий родителей, сделала Ольга Сиянко, исполнительный директор Благотворительного фонда «Владмама». Ее презентация «Развитие навыков и компетенций детей с синдромом Дауна. Практика работы с детьми дошкольного возраста» вызвала живой интерес, поскольку содержала простые и эффективные методики ежедневной работы с детьми, проверенными на практике участниками сообщества семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна в Приморском крае.

В ходе работы методической площадки ее участники и сотрудники фонда «Владмама» договорились о более тесном сотрудничестве на перспективу.

Александр Карпенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.