На чиновников в Приморье можно пожаловаться через портал госуслуг

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, теперь жители Приморья могут в своем личном кабинете на портале госуслуг отследить ход и результаты рассмотрения жалоб, поданный через федеральную систему досудебного обжалования, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В департаменте подчеркивают, что портал gosuslugi.ru стал еще более универсальным и удобным.

«И наши федеральные коллеги, и мы постоянно работаем над совершенствованием сайта и его функционала. Наша задача – сделать личный кабинет пользователя максимально информативным, чтобы гражданину не нужно было искать нужную информацию на разных ресурсах», – отметили в ведомстве.

Так, на сегодняшний день в портал госуслуг интегрированы такие веб-ресурсы, как Народный контроль, Электронные дневники Приморского края, НаДальнийВосток.рф, портал занятости населения, а также сайты Налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Росреестра и других ведомств. Кроме того, на едином портале госуслуг также можно отследить статус дела, оформленного в многофункциональных центрах края.

Напомним, федеральная система досудебного обжалования была запущена в начале 2015 года. Граждане РФ имеют возможность в досудебном порядке обжаловать решения и действия, совершенные государственными служащими федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов при предоставлении государственных услуг. Система интегрирована в инфраструктуру электронного правительства. Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, могут через систему подать жалобу на любые нарушения, в том числе связанные с отказом в приеме документов или предоставлении услуги, нарушением сроков предоставления услуги, требованием дополнительных документов или оплаты.