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В Приморье будет дождливо в начале апреля
В ближайшие выходные погода будет неустойчивой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
«Предстоящие выходные открывают второй месяц весны. Апрель не бывает ни холоднее марта, ни теплее мая и характерен неустойчивой погодой. Постепенно разрушается сибирский антициклон — дирижер погодных условий в Дальневосточном регионе и активизируется деятельность циклонов над континентальными районами региона», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в редакции «Примпогода.ру»
В субботу, 1 апреля, погоду в крае будут определять атмосферные фронты и вызовут местами небольшие осадки. Тепло. Ночью −1…+4 °C, в горных районах до −8 °C. Днем +4…+13 °C.
В воскресенье над территорией Приморья будет перемещаться очередной циклон, который смещается с Амурской области. Осадки охватят большую территорию, их интенсивность увеличится. Температурный фон останется на уровне субботы.
Во Владивостоке в выходные дни будет преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы +1…+3 °C, днем +6…+9 °C.
Иван КРЫШАН.
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